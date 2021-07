Koteng bekrefter: Glimt-treneren står på ønskelisten

Det sier styrelederen foran et samlet pressekorps torsdag kveld.

Ivar Koteng sier at Kjetil Knutsen er en interessant trenerkandidat til RBK-jobben. Foto: David Engmo

LERKENDAL: – Han er selvfølgelig på lista vår. Han er en dyktig og interessant trener.

Det sier Ivar Koteng på spørsmål fra Adresseavisen om Kjetil Knutsen er aktuell for trenerjobben i Rosenborg.

Styrelederen sier de har ei bruttoliste over navn til jobben. Knutsen er en av dem som står på denne lista.

– Har dere pratet med ham?

– Nei.

– Skal dere prate med han?

– Når vi ansetter en trener, kommer vi helt sikkert til å si det til dere.

– Er Erik Hamrén en aktuell kandidat?

– Vi har ei liste med navn. Enkeltnavn kommenterer jeg ikke.

– Gjør dere noe annerledes i trenerjakten denne gangen?

– Vi gjør litt annerledes hver gang, fordi vi lærer hver gang.

– Kan dere si hva dere gjør annerledes?

– Nei.

Åge Hareide bekreftet tidligere torsdag at han ikke vil forlenge kontrakten med RBK. Hans nåværende kontrakt går ut etter inneværende sesong.

– Vi skal spille angrepsvillig fotball, og vi ser at fysikk er noe som har endret seg voldsomt de siste åra. Derfor må vi ha en moderne trener som underholder trøndere, som er et krevende publikum. Og det liker vi, sier Koteng om hvilke kriterier de ser etter i en ny trener.

Dorsin leder trenerjakten

Styrelederen opplyser at det er stort sett sportslig leder Micke Dorsin som skal lede trenerjakten.

– Vi har også satt ned en liten referansegruppe i styret som han skal forholde seg til. Sånn skal vi prøve å jobbe systematisk med det, sier Koteng.

Han kan ikke si noe om tidsaspektet for ansettelsen. Styrelederen vil heller ikke si hvem som sitter i referansegruppen i styret.

– Har hatt litt motbakke i det siste

Koteng roser jobben Hareide har gjort i sin andre periode som RBK-trener:

– Åge har tilført laget og organisasjonen veldig mye. Måten vi jobber med akademiet, strukturen rundt, hvordan vi dokumenterer treningen og hvilke krav som settes. Åge har gjort en veldig bra jobb.

Åge Hareide svarte på spørsmål om sin avgjørelse foran et samlet pressekorps på Skoglunden torsdag ettermiddag. Foto: Rune Petter Ness

Les også Hareide: – Det har vært veldig ustabilt. Jeg har grublet mye

– Hvordan vil du beskrive situasjonen i RBK nå?

– Nei, altså vi har ikke fått forlenget med en trener i dag. Og nå jobber vi med det. Det er ikke så uvanlig at vi jobber med det rett som det er.

– Hareide har nylig tatt i bruk ordet «krise» om den sportslige situasjonen. Hva tenker du om det?

– Noen ganger er det krise for meg når vi ikke får til et innlegg. Vi må sette det i perspektiv. Når Åge taper en kamp, som han er svært lite vant til, er det krise for ham. Men det er ikke nødvendigvis krise dagen etter.

– Ser dere noen utvikling siden Hareide kom til klubben?

– Jeg har prøvd og sagt hvor vi har sett utvikling, men så har vi hatt litt motbakke akkurat i det siste. Vi ønsker ikke å tape fotballkamper, men det er det ingen som gjør. Vi kan ikke trekke laget heller, så vi må fortsette jobbe hardt hver dag for å få til dette.

– Mener dere fortsatt at Hareide var riktig mann for å utvikle Rosenborg videre?

– Hvis vi er så veldig hard på det korte bilde hele tiden, så tapte vel også Knutsen i går – og da kan vi vel ikke ha han heller da.

Ivar Koteng møtte pressen etter et styremøte torsdag kveld. Der bekreftet styrelederen at Glimt-trener Kjetil Knutsen står på ønskelista til Rosenborg. Foto: David Engmo

– I din tid som styreleder har dere ansatt Per Joar Hansen, Kåre Ingebrigtsen, Eirik Horneland og Åge Hareide. I tillegg ledet Rini Coolen laget i en periode. Hvor mange av disse trenerne har levert de resultatene som dere krever?

– Ingen har vunnet så mye som Rosenborg i den perioden, så sånn sett har det ikke gått så gærent.

– Syns du alle trenerne har levert godt nok?

– Nei, det er ikke sånn vi tenker. Vi tenker hele tiden på hvordan vi skal bli bedre i det vi holder på med. Vi er egentlig aldri fornøyd. Vi ønsker å bli bedre. Det er ikke bestandig vi vinner et seriemesterskap heller. Og om vi vinner et seriemesterskap, er vi ikke fornøyde da heller, fordi da vil vi være gode i Europa.

Koteng sier RBK har et dyktig styre og lover at de skal gjøre sitt beste for å ansette riktig trener.

– Det er litt krevende, veldig utfordrende og en artig jobb å være styreleder i Rosenborg. Vi prøver alltid å gjøre vårt beste, og vi har bestandig hatt et dyktig styre. Det har vi nå også. Vi prøver vårt beste denne gangen også, og vi har ikke alltid gjort det så dårlig.

Sportslig leder Micke Dorsin sier til Adresseavisen at de har allerede jobbet med trenerjakten en stund.

– Vi visste at det var to ulike utfall. Derfor har prosessen vært i gang en stund. Hareides beslutning forandrer egentlig ingenting. Vi har hatt en plan hele veien på at dette kunne skje, sier han.