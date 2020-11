Utsetter verdenscuphelgen på Lillehammer: – Risikoen ble for høy

Det blir ikke verdenscuprenn på Lillehammer fra 4. til 6. desember. Styret i Norges Skiforbund har bedt FIS om at rennhelgen utsettes til senere i sesongen.

UTSETTES: Verdenscupen på Lillehammer 4.-6. desember blir utsatt. Her er Mattis Stenshagen i fokus under forrige sesongs Lillehammer-renn. Foto: Stian Lysberg Solum

Det opplyser Skiforbundet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Pressemeldingen opplyser ikke når verdenscupen kan avvikles. Det internasjonale skiforbundet (FIS) skriver i sin pressemelding at de vil informere om nye datoer for arrangementet så fort som mulig.

Da VG pratet med FIS-renndirektør Pierre Mignerey tidligere denne måneden fortalte at FIS har satt opp en reservehelg tidlig i februar ved eventuelle avlysninger tidlig i sesongen. Da var Det internasjonale skiforbundet forberedt på flere corona-avlysninger. Også verdenscuprenn i hopp i Japan er nå ute av kalenderen etter avlysninger på grunn av økt smittetrykk.

– Det er den utviklingen som er i smittesituasjonen som gjør at vi tar denne avgjørelsen. Det har vært jobbet tett og godt med helsemyndighetene og regjeringen. Vi har hatt en god dialog, og en grundig og detaljert protokoll, men vi synes allikevel at risikoen ble for høy, sier skipresident Erik Røste til VG.

Han forteller at de allerede er i dialog med FIS om alternative løsninger, og at det skal vurderes hvordan det er mulig å få gjennomført helgen, men at det ikke er klart når.

– Det er litt for tidlig å si det. Det blir også en avveining om man skal gjennomføre en samlet helg, eller dele opp idrettene, sier Røste.

Kulturminister Abid Raja sier i en uttalelse til NTB at beslutningen er fornuftig.

Leder for arrangørseslskapet Lillehammer Olympiapark AS, Per Olav Andersen, sier en utsettelse ikke gir store økonomiske konsekvenser så lenge verdenscupen blir arrangert senere i sesongen. En total avlysning vil føre til et større tap.

– Det vil bety at vi alle fall går glipp av det vi normalt tjener på et slik arrangement. Det er et betydelig seksifret beløp, sier Andersen.

Rennleder for verdenscuparrangementet for langrenn på Lillehammer, Torbjørn Broks Pettersen hadde ikke regnet med å få beskjed allerede nå.

– Det er kjedelig, men godt å få beskjed nå og ikke tre dager før, sier Broks Pettersen.

Han var på befaring med NRK på skianlegget på Natrudstilen, nedenfor Sjusjøen, tidligere på dagen for å se på på muligheten for å flytte rennene dit fra OL-stadion på grunn av snøsituasjonen.

Han ser at det kan bli krevende å få arrangert senere i sesongen på grunn av at Para-VM arrangeres på Lillehammer i februar. Men han tror det skal være realistisk å finne en løsning.

– Alle er i samme båt her. De får gjort en helg i Ruka nå og så blir det hva det blir utover. Det er klart at FIS må ha arrangører og det er vanskelig å få tak i akkurat nå, sier Broks Pettersen.

Da renn ble corona-avlyst på tampen av skisesongen, tok skigåingen en ekstrem retning for flere løpere:

Broks Pettersen er også rennleder for sesongenåpningen på Beitostølen, for langrenn og kombinert. Han sier at disse rennene per i dag ikke er truet og at kommuneoverlegen har gitt tommel opp for smittevernprotokollen.

De har nå barbert dette arrangementet til 90 herreløpere, 55 dameløpere og 55 trenere og smørere.

– Det er det absolutte minimum. Men dette skal vi klare, sier han.