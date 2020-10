Johnsen med mål og assist. Så ble han syndebukk i straffesparkkonkurranse.

Dennis Johnsens sterke innhopp ga Venezia ekstraomganger i cupkampen mot Hellas Verona, men det endte med straffemiss og tap for gjestene fra Serie B.

Dennis Johnsen bidro med mål og assist i Venezias sterke opphenting mot Hellas Verona, men misset straffespark da Serie B-laget røk ut av den italienske cupen. Foto: Geir Olsen / NTB

Hellas Verona ledet 2-0 ti minutter før slutt og så ut til å ta seg greit videre i cupen, men Johnsen reduserte i det 83. minutt. Fire minutter senere viste han seg fram igjen. Med sin avslutning tvang han keeper Ivor Pandur til å gi retur, og Alessandro Capello utlignet.

I ekstraomgangene tok Venezia ledelsen ved Marco Modolo, men Ronaldo Vieira sørget med sitt 3-3-mål for at det måtte avvikles straffesparkkonkurranse for å kåre laget som møter Cagliari i neste runde.

Der ble Pandur avgjørende. Han reddet de to første Venezia-straffene, først fra Modolo og så fra Johnsen. Da Capello satte lagets fjerde straffe over, var det slutt. Hellas Verona vant 3-1.

For Morten Thorsby og Kristoffer Askildsen, som var i aksjon for Sampdoria tirsdag, blir det byderby mot Genoa i neste runde. Genova vant 2-1 over Catanzaro onsdag.