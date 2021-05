Start mister nøkkelspiller mot topplaget

Mohamed El Makrini har havnet i ny karantene, og får ikke spille kampen mot Aalesund. Nysigneringen Sebastian Buch Jensen er med i troppen.

Mohamed El Makrini mister kampen mot Aalesund Foto: Tor Erik Schrøder

For mindre enn 20 minutter siden

Det bekrefter Start på egne nettsider. Til Fædrelandsvennen sier trener Joey Hardarson at det ikke på noen måte er gode nyheter.

– Han har rett og slett vært ekstremt uheldig. Et familiemedlem har blitt smittet og det betyr karantene, sier Hardarson.

Karantenen til El Makrini påvirker ikke resten av spillergruppa.

– Det er usikkert hvor lenge den karantenen vil vare. Så dette må vi løse på best mulig måte, sier Hardarson.

Hardarson sier seg enig i at den sentrale midtbanen kanskje er den mest sårbare posisjonen i Start-laget.

– Slik vi spiller så har vi strengt tatt bare en spiller. Men så har vi kloke spillere som kan løse dette, sier Hardarson.

Han peker på både Kristoffer Tønnessen og Eirik Schulze som alternativer. Tønnessen er egentlig venstreback, men imponerte som sentral midtbanespiller i treningskampene.

– Et annet alternativ er å spille en annen formasjon, men vi har en god følelse på at vi klarer å løse dette greit, sier han.

Joackim Jørgensen trente heller ikke fredag. Hardarson sier han følte seg uvel og dermed tar man ingen sjanser. Han tror midtstopperen skal bli klar til kampen.

Nysigneringen Sebastian Buch Jensen trente for første gang med laget fredag. Hardarson sier han er med i troppen på søndag.

– Det er fint å få ham på trening. Å starte kommer kanskje for tidlig, men å få et alternativ til er veldig viktig for oss, sier Hardarson.

Buch Jensen sier selv det er deilig å være på plass.

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med guttene. Jeg føler formen er den skal være, men kampformen er opp til å treneren å bedømme. Jeg tar bare en dag av gangen og så ser vi. Når det er min sjanse så skal jeg prestere, sier dansken til Fædrelandsvennen.

