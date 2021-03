Gauseth ferdig i Mjøndalen: – Kommer til å savne alt

Mjøndalen-profil Christian Gauseth (36) har avsluttet forhandlingene om ny kontrakt med klubben.

GIR SEG: Kaptein Christian Gauseth er ferdig i Mjøndalen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Dermed er han ferdig i klubben. Det bekrefter Gauseth selv på sin Instagram-konto.

– Noen valg i livet er tøffere enn andre. Enkelte fordi de er vanskelige, andre fordi de er stor. Jeg har nå tatt et valg som er begge deler. Likevel er det riktig for meg: Jeg har avsluttet forhandlingene med Mjøndalen IF. Vi ble ikke enige. Årene i Mjøndalen har vært de beste i mitt liv. Jeg kommer til å savne alt ved dem, sier 36-åringen.

Han har spilt for Mjøndalen siden 2013, var kaptein og hadde kontrakt ut 2020-sesongen. Gauseth ender på 196 kamper og 30 mål for klubben.

Les også Klubbløs Gauseth venter på operasjon: – Fortsatt bensin på spillertanken min

– Jeg kjenner på en stor takknemlighet og stolthet over det vi har fått til sammen. Tre år på rad har alt stått på spill i årets siste kamp. Tre år på rad har det endt i en stor fest. Å berge plassen sju minutter på overtid er et verdig punktum uansett hvordan man ser på saken, sier Gauseth.

I innlegget kommer han med en takk til flere i og rundt klubben - og retter en spesiell takk til mangeårige trener Vegard Hansen:

– Takk for at du har stått last og brast ved min side. Takk for at du har trodd på meg og gitt meg tillit og ansvar. Jeg er deg evig takknemlig.

Han legger til at han ikke vet hva han skal gjøre i fremtiden. Gauseth har også vært fotballekspert for Eurosport og medvirker i deres podcast Spillerrådet.