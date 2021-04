Bodø-avis: TIL henter Glimt-spiller

VANT: Vilde Nilsen. Foto: Norges Skiforbund

Fjorårets verdenscupvinner i paralangrenn Vilde Nilsen fra Tromsø gikk fredag til topps i 10 kilometer klassisk stående for kvinner i finske Vuokatti. Verdenscupen i Finland er den eneneste parautøverne konkurrerer i internasjonalt denne sesongen.

- Jeg var ekstremt nervøs før start. Jeg kjente at det var lenge siden vi hadde gått renn i verdenscup og var spent på om jeg hadde trent riktig. Første runde følte jeg at jeg lå litt bak russeren, da tenkte jeg at nå må jeg gire opp, sier Vilde Nilsen til Norges Skiforbund etter målgang.

Tromsø-løperen vant over minuttet foran russiske Ekaterina Rumyantseva og kanadiske Brittany Hudak.

Nilsen velger å hylle smøreteamet etter triumfen.

- Så vil jeg legge til at vi har fått ekstremt gode ski av smører Steinar Tormodsgard, vi er utrolig glade for at vi har han på plass i Vuokatti. Steinar gjør veldig mye jobb alene og all fortjeneste går til han her i dag, sier Vilde Nilsen.