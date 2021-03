Johansson tok sølv i storbakken: – Godt konkurransehode

OBERSTDORF/OSLO (VG) Robert Johansson (30) leverte i Halvor Egner Graneruds fravær og hoppet ned til VM-sølv.

JUBEL: Robert Johansson kunne juble etter VM-sølvet. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Tett snøvær og skiftende vindforhold gjorde at det ble et krevende hopprenn i storbakken i Oberstdorf. Flere hoppere slet med de løse forholdene i landingen og både regjerende verdensmester Markus Eisenbichler og Ryoyu Kobayashi gikk i bakken i utkjøringen.

Stefan Kraft mestret forholdene best av alle og vant knepent, 4,4 poeng foran Johansson.

Nordmannen satte virkelig press på Kraft med et hopp på 135,5 meter i finaleomgangen, men det var bare nok til å hoppe inn 1,3 av de 5,7 poengene han lå bak etter den første omgangen.

– Jeg synes det er en sterk prestasjon. Det har vært 72 timer som det ikke har blitt mye restitusjon for min del i hvert fall. Det er sterkt og viser at jeg har et godt konkurransehode, sier Johansson til VG med referanse til Halvor Egner Graneruds positive coronatest.

– Det var tunge nyheter å ta imot. Du begynner å tenke på hvor du har vært og hvor du kan ha vært uheldig. Jeg er fryktelig nervøs hver gang jeg tar en ny test, for du vet jo aldri. Jeg har brukt mye energi, men fått lite hvile. Det gjør dagen i dag såpass deilig, sier Johansson.

Det er Johanssons første individuelle medalje i ski-VM. Tidligere har han en bronsemedalje og en sølvmedalje fra blandet lagkonkurranse i 2019 og 2021.

– Nå har Robert individuell medalje i OL og VM. Da begynner han å bli en ganske stor skihopper i norsk målestokk, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til VG etter rennet.

– Det er en dag hvor forholdene er ekstremt krevende. De som er tøffest i hodet får en liten fordel. Robert er definitivt blant dem, sier Bråthen.

– Det er helt fantastisk. Utmerket prestasjon, Spesielt under de omstendighetene som har vært. De siste dagene har vært ganske krevende for hele laget og spesielt utøverne. Vi mistet vår beste mann med corona og så er folk livredde for at de er smittet. Heldigvis er alle negative så langt, sier landslagstrener Alexander Stöckl til VG.

Johansson sikret Norges 26. medalje under ski-VM i Oberstdorf – én medalje mer enn den tidligere norske rekorden fra Seefeld for to år siden.

Marius Lindvik hoppet seg opp fra ellevte- til sjetteplass og ble nest beste norske.

– Jeg er fornøyd jeg. Jeg tar ut de to beste hoppene jeg har gjort her nede. Jeg tar med meg det til i morgen, sier Lindvik til VG.

Lørdag venter den siste konkurransen for hopperne i VM med lagkonkurransen i storbakken.

SØLVHOPPET: Robert Johansson på sletta etter sølvhoppet. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

For Kraft er det fjerde VM på rad han har tatt en individuell medalje og hans tredje individuelle VM-gull. Dermed tangerte han Birger Ruud, som også har tre individuell VM-gull, og har kun Adam Malysz foran seg. Den polske hopplegenden tok fire individuelle VM-gull i løpet av karrieren. 27 år gamle Kraft vant i både normalbakken og i storbakken under VM i Lahti i 2017.

Halvor Egner Granerud var den store favoritten til storbakkerennet før VM startet, men onsdag kom beskjeden om at nordmannen hadde testet positivt for covid-19 og dermed mistet resten av mesterskapet.

Det var dermed et svekket norsk lag som prøvde å kopiere onsdagens gull til Maren Lundby – det første individuelle norske hoppgullet i storbakken siden Tommy Ingebrigtsen i Thunder Bay i 1995.

Johann André Forfang hoppet seg opp i favorittsjiktet etter å ha blitt nummer to i torsdagens kvalifisering, men det var Robert Johansson som ble det norske medaljehåpet i fredagens renn. Med et hopp på 129,5 meter lå han på annenplass etter den første omgangen, 5,7 poeng bak leder Stefan Kraft.

I finaleomgangen hadde Johansson høyest poengsum, men det var ikke nok til å hente inn hele forspranget og dermed ble det sølv til Johansson.