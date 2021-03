Chelsea fortsatt ubeseiret under Tuchel – utskjelte Havertz strålte

(Chelsea – Everton 2–0) Chelsea nekter å slippe inn mål på hjemmebane under Thomas Tuchel, som har etablert «Fort Stamford Bridge» etter han ankom i januar.

Stamford Bridge har utviklet seg til et mareritt for Everton. Liverpool-klubbens forrige seier på Chelseas hjemmebane kom i 1994. Siden den gang er det spilt 26 kamper uten at Everton har gått seirende ut.

Chelsea dominerte i mandagens oppgjør og vant nok en gang komfortabelt på eget gress.

– Vi fortjente å vinne. Det var vanskelig i første omgang, men likevel hadde vi fullstendig kontroll. Vi hevet nivået etter pause og hadde mange farlige angrep, sier Thomas Tuchel til BT Sport.

Chelsea er fremdeles ubeseiret under manageren, 11 kamper ut i tyskerens regjeringstid i London. I kveldens kamp satte han rekord: Tuchel er den første nyansatte manageren som holder nullen i sine fem første hjemmekamper i Premier League. «Fort Stamford Bridge» er i ferd med å etableres.

For det ble ingen drømmeretur til Stamford Bridge for Carlo Ancelotti. Italieneren gikk seirende ut i hjemmekampen på Goodison Park i fjor høst, men måtte se Ben Godfrey sende Chelsea i ledelsen med et selvmål i første omgang.

Forsvareren strakk frem beinet på et skudd fra Kai Havertz, og styrte ballen inn bak en utmanøvrert Jordan Pickford.

Etter pause skapte det tyske vidunderbarnet mer trøbbel for gjestene. Først fikk han et mål avblåst for offside, før han litt senere skaffet straffespark.

Havertz ble spilt gjennom mot Pickford, og forsøkte å runde engelskmannen. Keeperen strakte seg etter ballen, men endte opp med å felle Chelsea-spilleren kontant.

Dommeren pekte på straffemerket, og etter et lite hopp i tilløpet, trillet Jorginho inn 2–0.

– Jeg er veldig fornøyd med Kai. Vi ga ham tillit og den tok han vare på. Han er en spiller som har alle evner til å bli en dominant skikkelse offensivt, mener Tuchel.

Timo Werner hadde flere sjanser til å øke ledelsen for hjemmelaget, men det lykkes den smått målvaksinerte spissen, som har fem mål i ligaen siden overgangen fra RB Leipzig.

Joshua King kom inn etter 70 minutter for Everton.