DIREKTE: Norge møter storlaget Frankrike i VM

Kiel-duoen kombinerer! Reinkind legger over til Sagosen, som finter seg forbi og skyter ned i hjørnet to sekunder før pausesignalet går. 13-13 til pause!

Så er lagene like langt igjen. Reinkind med et fint skudd fra ni meter.

To kjappe fra Frankrike som nå leder med to.

Det kontres, og det kontres godt! Bjørnsen sørger for at det blir balanse i regnskapet.

Christian O'Sullivan spiller ikke VM-åpningen. Bakspilleren har fått feber og blitt magesyk.Ifølge lege Thomas Torgalsen har O’Sullivan ikke symptomer på covid-19. Bakspilleren vil rutinemessig bli testet for corona sammen med resten av laget etter kveldens kamp. – Det er et hardt slag for Norge, mener Magnus Abelvik Rød i TV 3s studio.

Norge slo verdensmester Danmark 36-34 i generalprøven sist lørdag. Det ble tap 31-28 i den første oppkjøringskampen i Kolding. Foruten de to kampene har håndballgutta bare spilt en kamp siden EM i fjor - 39-24 over Italia i EM-kvalik 8. november i fjor høst.

