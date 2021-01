Wiig overrasket med pallplass - drømmer om VM-billett

Sivert Wiig (23) overrasket med tredjeplass i norgescupsprinten på Lygna fredag. Nå øyner han en vei inn i VM-troppen.

Sivert Wiig slo til med en råsterk 3. plass på Lygna fredag. Foto: Terje Pedersen

Stian Grythaugen, NTB

Gjesdal-løperen hadde kun Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes, to av verdens absolutt beste klassisksprintere, foran seg på resultatlista fredag. Bak fulgte et kobbel av landslagsløpere og andre sterke navn.

Ikke rart Wiig smilte bredt etter det som åpenbart var en av karrierens så langt beste prestasjoner.

- Dette betyr ekstremt mye. Det er dette jeg har trent for et år nå. At jeg klarer å lykkes, er kjempekjekt, sier 23-åringen til Aftenbladet.

Fredagens renn var en mulighet til å vise seg fram med tanke på uttaket til Oberstdorf-VM i neste måned. Også der skal det gås klassisk sprint. På spørsmål om tredjeplassen sender Wiig rett inn i den diskusjonen, svarte Gjesdal-løperen:

– Jeg er vel ikke helt ute av den, men jeg må gå fort på NM også, slik at jeg blir tatt ut til verdenscup, for så å komme inn i VM-troppen. Det er fortsatt en lang vei ennå, men det ser lysere ut nå.

– Du har ikke gitt opp?

– Nei, jeg har ikke gitt opp, men jeg skjønner jo at det skal litt til å få muligheten.

NM avgjørende

23-åringen er klar på at veien til Oberstdorf for hans egen del går gjennom en god NM-plassering, via et sterkt verdenscupresultat, og til den norske troppen.

– Ja, det er sånn jeg tror det blir, sa Wiig.

– Hvor bra må du gjøre det i NM for å være aktuell for verdenscup?

– Det er ekstremt vanskelig å si hva de vil med landslagsutøvere og sånn, men med en finale tror jeg at jeg har en grei billett. Jeg bør kanskje være på pallen også.

Sivert Wiig sammen med Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Terje Pedersen

– Det er fullt mulig?

– Ja, jeg fikk jo se det nå. Det er de samme som skal gå der som gikk i dag. Dette lover bra, sa Gjesdal-løperen.

NM går i Granåsen i Trondheim neste helg. Også der er det sprint i klassisk stil.

Monsen-skryt

Landslagsledelsen holder naturlig nok kortene tett til brystet med hensyn til VM-diskusjonen. Fortsatt skal det gås flere renn før troppen tas ut.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen var samtidig imponert over det han fikk se av Wiig på Lygna fredag.

– Det er jo høyt nivå på dette, og jeg er veldig imponert over han. Vi har mange gode sprintere i Norge. Det er bare å fortsette sånn, sa Monsen - og påpekte at fredagens løype heller ikke var blant de letteste.

Wiig har vist bunnsolid sprintform i hele vinter. Under åpningsrennene på Beitostølen i november ble han nummer sju etter en råsterk tredjeplass i prologen.

I norgescupsprinten på Sjusjøen i forrige måned ble det niendeplass. Da hadde han kun landslagsløper Sindre Bjørnestad Skar foran seg i prologen.

Har tatt grep

Wiig røper at han har tatt grep etter Beitostølen-rennet for å løfte seg et hakk.

– Jeg har blitt litt litt råere med hensyn til taktiske valg. Det har jeg fokusert mer på, og det betalte seg i dag, sa han.

– Hva slags valg snakker du om, da?

– Det handler om hvordan man bruker kreftene fram til avslutningsfasen av heatene. Tidligere har jeg nok brukt litt for mye krefter tidlig, svarte 23-åringen - og bekreftet deretter at nøkkelen er is i magen.

Kanskje har det også slått positivt ut at han har feiret jul på hjemlige trakter og ladet opp optimalt til rennene som nå står på programmet.

– Jeg har vært hjemme, så jeg har fått maten servert. Alt har vært lagt til rette, smilte Wiig.