Fotballprofilen Tommy Docherty er død

Den tidligere fotballspilleren og trenerprofilen Tommy Docherty, best kjent som en fargerik Manchester United-manager, er død. Han ble 92 år gammel.

Fotballprofilen Tommy Docherty døde nyttårsaften, 92 år gammel. Foto: Jon Super, AP / NTB

NTB

– Tommy døde fredelig hjemme, omgitt av sine nærmeste, heter det i en uttalelse fra familien.

Etter en spillerkarriere som for det meste ble tilbrakt i Preston, men avsluttet i Arsenal og Chelsea, ble skotten en av de store trenerprofilene på 1960- og 70-tallet. Han var manager i Manchester United fra 1972 til 1977.

«The Doc» førte laget til FA-cuptittel med finaleseier over trippeljagende Liverpool i 1977, men fikk sparken samme sommer etter at det ble kjent at han hadde et utenomekteskapelig forhold til fysioterapeutens kone.

– Jeg er den eneste manager som har fått sparken på grunn av kjærlighet, sa han senere. Han sa også at han ikke angret noe, for Mary (som han giftet seg med) «var verd like mye som 20 Manchester United».

I 1961 ble han av Chelsea tilbudt jobben som spillende trener, og han satte sterkt preg på klubben som manager fram til 1967. Han ble etterfulgt av Dave Sexton både i Chelsea og Manchester United.

Han var manager i 13 klubber, blant dem Aston Villa, Derby, Queens Park Rangers, Preston og Wolverhampton. Han var også en periode Skottlands landslagssjef.