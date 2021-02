Planlegger nytt gigantisk idrettsanlegg i Randesund

I Randesund planlegges det nytt idrettsanlegg til mer enn 100 millioner kroner. Det skal blant annet inneholde fotballhall, flerbrukshall og flere fotballbaner.

Slik ser noen av planene for idretten på Drangsvann ut. Her er det fotballhall, fotballbaner og utendørsaktiviteter som er skissert. Foto: Anders Oskar Fredriksen/Nordic

KRISTIANSAND: – Det vi er veldig opptatt av, er å legge til rette for en aktiv hverdag for folk i alle aldre. Vi tenker at noe av nøkkelen til et godt liv er at folk må ha tilbud tilgjengelig for å komme seg opp av stolen, sier Øyvind Lauvland, daglig leder i Drangsvann AS.

Kun noen få langpasninger skiller idrettsanlegget på Sukkevann fra utbyggingen på Drangsvann, på andre siden av Høvågveien. I forbindelse med bygging av nærmere 2000 boliger, planlegger Drangsvann for følgende idrettsanlegg til en verdi av over 100 millioner kroner:

Fotballhall (enten 9'er eller 7'er) med aktivitetshus

Utendørspark (tennis/padel/skatepark)

Flerbrukshall

Utendørs fotballbaner (11'er og 7'er)

Fotballgolfbane

To mil med turvei

Sandvolleyballbane

BMX/Enduro-løype

Trampolinepark

Akebakke med installasjoner som hopp og rail

Kajakkhotell

I tillegg er det allerede bygget en 5'er-fotballbane, bordtennisbord og volleyballbane.

Her viser Øyvind Lauvland, daglig leder i Drangsvann AS, og Øystein Konradsen, daglig leder i Randesund IL, hvor fotballhallen skal ligge. Foto: Jacob J. Buchard

– Vi tenker det er viktig for barn å være i aktivitet i et idrettsmiljø. Vi vil også legge til rette for at eldre og voksne kan ha en aktiv hverdag, sier Lauvland.

Trolig byggestart i 2023

Deler av anleggsplanen er et prosjekt i samarbeid med en skole på Drangsvann. Et samlet oppvekstsenter med blant annet skole, barnehage, 11'er fotballbane, nærmiljøpark og flerbrukshall vil ha et arealbehov på 42.000 kvadratmeter. I planforslaget som er oversendt kommunen, foreslår Drangsvann at ytterligere rundt 20.000 kvadratmeter skal reguleres til idrett.

På Drangsvann skal det lages fotballbaner og tilhørende anlegg for uteaktiviteter, som for eksempel sandvolleyballbane og skatepark. Foto: Anders Oskar Fredriksen/Nordic

– Det må noen omreguleringer til, men det er realistisk å tenke byggestart for fotballhallen og tilhørende anlegg i 2023, sier Øystein Konradsen, daglig leder i Randesund IL.

Gleder seg

Lederen for Sørlandets største idrettslag, med rundt 2300 medlemmer, gleder seg stort over utbyggingen.

– Det er utrolig spennende å være med på dette prosjektet, som er et løft for hele bydelen, ikke bare Drangsvann, sier Konradsen, og fortsetter:

Øystein Konradsen, daglig leder i Randesund IL, gleder seg over idrettsanlegg på Drangsvann. Foto: Jacob J. Buchard

– Det betyr at vi både kan opprettholde aktiviteten og gi et bedre tilbud til alle. Dette er vinn-vinn for oss.

Med flere tusen nye tilflyttere til Randesund, mener Konradsen at klubben nå enda bedre kan håndtere en medlemsøkning.

– Heldige som har RIL

Drangsvann-lederen Øyvind Lauvland er veldig glad for samarbeidet med en så driftig klubb som Randesund IL.

Øyvind Lauvland, daglig leder i Drangsvann AS, viser fram plantegningene for idretten. Foto: Jacob J. Buchard

– Vi er utrolig heldige som har denne klubben her, som vi kan henge oss på. De som flytter hit, vil fra dag én vil kunne bli med i en utrolig veldrevet klubb, sier Lauvland, som sier at fotballhallen egentlig var planlagt til boligtomter, men i stedet ble omregulert til idrett.

– Folk er blitt mer inaktive. At vi legger til rette for idretten, er i et folkehelseperspektiv. Å tilrettelegge for fysisk aktivitet er en oppgave vi tar på alvor, sier Lauvland.