Heidi Løke ute på ubestemt tid etter ny nesesmell: – Veldig kjipt

Hun skulle bare leke med 3-åringen. Men Heidi Løke (38) kolliderte med sønnen, fikk en ny smell i nesen og har ikke spilt håndball siden EM i fjor. Smertene kommer så snart pulsen blir høy. De har til tider vært uutholdelige.

SAVNET: Heidi Løke har ikke vært på håndballbanen siden hun spilte EM for Norge i desember. Foto: Bjørn S. Delebekk

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er utrolig kjipt, sier Løke til VG.

Hun blir neppe spilleklar til Vipers-møtene med Odense i begynnelsen av mars. Håndballjentenes OL-kvalifisering i Montenegro ryker høyst sannsynlig også etter seks uker uten håndball.

– Det har tatt ekstremt lang tid, men jeg må være tålmodig og håper å være tilbake på banen snart, sier Heidi Løke. Hun vil ikke vil sette noe tidsperspektiv på når hun kan spille håndball igjen, men virker sikker på at resten av sesongen ikke går fløyten. Optimisten i Løke sier comeback i løpet av mars måned.

Sandefjord-kvinnen blir regnet for å ha svært høy smerteterskel, men når pulsen hennes blir høy kommer store smerter. Ikke bare i nesen, men hele hodet blir vondt på grunn av at noen nerver i nesen blir satt under press.

– Jeg kjenner skikkelig dunking i nesen og får en hodepine som varer en stund. Den smerten som kommer er uutholdelig, men det er blitt litt bedre. Til å begynne med hadde jeg vondt i hodet til natten. Nå går det over etter noen timer. Men det er ikke noe bra det heller, sier hun og legger til «at det ikke bare å presse seg gjennom dette».

Uhellet var ute 6. januar.

– Jeg lekte med Oscar og han kastet hodet sitt bakover samtidig som jeg bøyde meg litt fremover. Jeg begynte å blø og det gjorde svært vondt, beskriver Heidi Løke om kollisjonen med sin yngste sønn.

VM-SMELL: Heidi Løke knekte nesen under en VM-kamp mot Danmark i 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hun var sist sommer gjennom en større neseoperasjon hvor det ble konstatert hele syv brudd i nesen til den tøffe strekspilleren. I høst forsvant hun ut i fire nye uker etter å ha fått seg en trøkk i en landskamp mot Danmark.

– Det tar ofte ett år før alt er tilhelet etter en slik operasjon. Jeg har fått to trøkker i nesen og det kompliserer. Noen nerver ligger i klem, forklarer hun.

Løke har tre ganger vært til konsultasjon hos nesespesialist Håvar Løseth, som sto for operasjonen i juni. Hun har fått medisinsk behandling og har prøvd seg frem med trening.

– Jeg kjørte intervaller for to dager siden og da var det tilbake igjen. Men jeg er bedre. Det går riktig vei. Det er som kirurgen sier, jeg må bare bruke tid, sier hun.

Heidi Løke har gjentatte ganger sagt klart fra at hun ikke har noen planer om å legge opp. Hun frykter heller ikke at problemene med nesen skal føre til at hun må sette strek.

– Nei, det gjør jeg ikke. Nå kjenner jeg på utålmodigheten, men jeg er sikker på at dette går over, sier hun.

Den treningsglade veteranen forsikrer at hun ikke har ligget på latsiden gjennom seks uker uten håndball. Vipers har gjort unna grunnspillet i Champions League uten henne på banen.

– Jeg får trent med veldig lav puls. Jeg kan løpe rolig, kjøre litt styrke og kaste ball. Jeg holder meg i form, beskriver hun.

Men skulle helt klart ha spilt i stedet for å trene med begrensninger.

– Jeg har savnet det noe helt sykt, sier Heidi Løke.

