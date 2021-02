Ulland Andersen-dobbel senket Hoffenheim: – Har vært en tøff reise

(Hoffenheim – Molde 0–2, 3–5 sammenlagt) For første gang i klubbens historie har Molde nådd åttedelsfinalen av Europa League. Eirik Ulland Andersen ble den store helten med to mål i Tyskland.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

«Pinlig exit mot Norge-miniputten Molde», skrev Bild etter Moldes sjokkseier over Hoffenheim.

Der var det Eirik Ulland Andersen som ble den store helten.

– Det er en vanvittig prestasjon. Det er historisk. Det er vel noe av det største en norsk klubb har gjort på veldig mange år, forteller en euforisk Ulland Andersen til VG etter kampslutt.

28-åringen sendte gjestene i ledelsen 20 minutter ut i første omgang av 16-delsfinalen. Kantspilleren med den presise høyrefoten dro seg innover i banen, og skrudde ballen presist ned i det lengste hjørnet.

Langt på overtid av andre omgang punkterte han kampen med sitt andre mål for kvelden. Ulland Andersen rundet keeper og kunne nærmest spasere ballen inn i mål – til vill jubel fra Molde-benken og medspillerne.

– For oss er dette helt der oppe i vår klubbhistorie. Det er ikke så mange som har vært i Europa på denne måten når vi er ute av sesong. Det er en bragd av oss, sier Erling Moe til VG.

– Det er selvfølgelig en helt vill opplevelse. Vi står på som helter og kriger, og måten vi står på som lag i dag… Vi står og tar i mot i 90 minutter, og vi har en fantastisk keeper som igjen står en god kamp. Det er rett og slett en deilig følelse, sier Ulland Andersen.

Dermed ruller Moldes Europa-eventyr videre. For første gang i klubbens historie skal de spille åttedelsfinale i Europa League. Aldri tidligere har romsdalsklubben nådd så langt i den gjeve europeiske turneringen.

– Dette viser at vi tar til oss læring rimelig kjapt. Vi fikk sjokk i første omgang, med tanke på tempo med ball og bevegelser. Vi ror oss inn der nede, og bortekampen vi gjør i dag rett og slett en kjempeprestasjon, sier Erling Moe til VG.

«En absurd slutt i stedet for en stor suksess», skriver Der Spiegel om Hoffenheims nederlag. Ifølge UEFA hadde hjemmelaget 26 avslutninger mot Moldes tre. Men det var Molde og Ulland Andersen som traff mål.

Fakta Disse lagene kan Molde møte Ajax

Arsenal

Granada

Rangers

Shakhtar Donetsk

Tottenham

Villarreal

Manchester United

Olympiacos

Leverkusen

Dinamo Zagreb

Roma

AC Milan

Club Brugge

Slavia Praha Les mer

Ulland Andersen var halvveis ute i kulden på tampen av forrige sesong, og det gikk lang tid mellom hver gang kantspilleren fikk sjansen fra start. I november valgte han, i samråd med Molde, om å trekke seg tilbake og avslutte sesongen over én måned før sesongslutt.

På det tidspunktet hadde haugesunderen blitt vraket til 17 av de 20 siste seriekampene, og Ulland Andersens fremtid i «Rosenes by» virket usikker. 28-åringen har kommet seg etter et skadeavbrekk i forrige sesong og jobbet seg tilbake i form. Mot Hoffenheim sendte han Molde til himmels.

– Det har vært en tøff reise for Eirik, men fotballen er litt rar. «Ullis» fikk en tøff start for oss, så fikk han seg en pause på slutten av sesongen. Han fikk hentet seg inn 100 prosent, og det tror jeg er nøkkelen. Jobben har gjør defensivt er fantastisk og han har blitt bedre relasjonelt. Nå er han topptrent, også har han spisskompetansen med foten sin. Det er ingenting som gleder trenere mer enn gutter som står på og lykkes, forteller Moe.

Molde lå på det meste under 1–3 i den første kampen mot Hoffenheim, men endte opp med å vinne 5–3 sammenlagt.

– Jeg har slått Stabæk ut av cupen med Træff, men dette er enda større, smiler Moe.

Etter 3–3 i Moldes «hjemmekamp» – spilt i Spania – var Hoffenheim på papiret favoritter til å gå videre. Tyskerne er midt i sesong i Bundesliga, mens Molde bare hadde hatt et par treningskamper til å komme i form på.

Erling Moe måtte også stable et nytt midtstopperpar på beina til torsdagens oppgjør. Martin Bjørnbak var blitt syk og Stian Rode Gregersen suspendert, og dermed var det Sheriff Sinyan og Birk Risa som utgjorde stopperduoen.

Les også Aubameyang sendte Arsenal videre i Europa League

Sammen med en enorm Andreas Linde i Molde-buret, stengte de helt igjen bakover. Svensken i mål vartet opp med flere utrolig redninger, mens forsvarerne stanget unna utallige innlegg fra tyskerne.

Hoffenheim trykket på for en utligning etter pause, men Molde fortsatte å ligge kompakt på egen halvdel. Hoffenheim kastet innpå stjernespiss Andrej Kramaric, som skapte en del trøbbel, men Molde-blokaden sprakk ikke.

– Den moralen og hjertet vi legger ned i dag viser hvilken tropp vi har, sier Linde til TV 2.

I stedet var det Ulland Andersen som doblet på overtid. Han kom alene med keeper, rundet ham og satte kveldens andre.

Åttedelsfinalene spilles 11. og 18. mars. Kampene trekkes fredag, og Moe og Molde kan møte Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

– Vi får se om det kan bli et artig oppgjør mot Ole Gunnar. Det hadde vært «storsveis». Men vi vil selvfølgelig møte et lag vi kan fighte mot over to kamper, sier Moe.

– Nå er vi med på et rimelig høyt nivå og har troen på det vi driver på med. Jeg tror vi er med på å bane vei for norsk fotball, slik at andre ser at vi står ganske godt i forhold til, kall det god europeisk motstand, fortsetter han.