Falla ringte psykolog før VM-sølvet: – Jeg var redd

OBERSTDORF (VG) Etter langvarige sykdomsproblemer turte ikke Maiken Caspersen Falla (30) lenger å tyne kroppen. Redningen for sølvvinneren ble en telefon til en psykolog.

TOK UT ALT: Maiken Caspersen Falla fikk ros fra samtlige hold etter comebacket på VM-sprinten. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Etter å ha røket ut i kvartfinalen i Falun 31. januar, følte Falla at noe var galt mentalt. Hun turte ikke å slippe seg løs og tyne kroppen.

Med luftveisproblemene hadde det bygget seg opp en frykt for hva som da kunne skje.

Derfor innså mesterskapsgrossisten at hun trengte profesjonell hjelp. Løsningen ble en telefon til Britt Tajet Foxell, som er spesialist på psykologi og skadeforebygging.

– Jeg turte ikke å ta i. Jeg var redd. Så jeg ringte Britt. Vi hadde ikke snakket sammen på noen år. Jeg sa: «Vet du hva? Nå surrer jeg så fælt. Har du lyst til å hjelpe meg?»

– Satt seg i hodet

De siste fire ukene har Falla hatt nesten daglig kontakt med Foxell, som også har hjulpet andre kjente idrettsutøvere. For 30-åringen fra Fetsund ble psykologhjelpen en viktig årsak til at hun klarte å kapre karrierens 13. mesterskapsmedalje med sølvet på sprinten i Oberstdorf.

Svenske Jonna Sundling tok gullet, mens Anamarija Lampic fra Slovenia ble bronsevinner.

– Britt har vært på meg nesten hver eneste dag og hjulpet meg med å snu det. Jeg er glad for at jeg turte å spørre om hjelp, forteller Falla, før hun forteller om bakgrunnen for de mentale utfordringene.

– Jeg hadde en dårlig kropp i høst som ikke fungerte bra. Så begynte den å fungere igjen rundt jul. Jeg hadde noen gode økter, men det hadde satt seg i hodet. Det var vanskelig å presse seg. Det var uvant for meg, som er en utøver som til vanlig bare maler på. Jeg pleier å være ganske uredd, men plutselig hadde jeg fått dårlige erfaringer og et hode som ikke turte. Men jeg klarte det i dag, og så blir det sølv ... Jeg er veldig fornøyd.

– Kvalm

I løpet av rundt 45 minutter hadde Falla vært gjennom et titalls intervjuer i pressesonen da VG fikk stoppet henne for en prat. På spørsmål fra en i det norske støtteapparatet om hun ville ha mat, takket hun høflig nei.

Hun forklarte det med at kroppen og hodet fortsatt var kjørt.

– Jeg er kvalm. Jeg har vært så spent og nervøs, at jeg ble kvalm. Jeg har nesten ikke klart å spise. Jeg tok ut alt i dag. Jeg må bare få komme meg i dusjen og roe meg ned nå. Jeg har ingenting igjen.

En av de mange som var imponert over Falla, var Ane Appelkvist Stenseth. Lagvenninnen kom selv på 5. plass. Etterpå gråt hun i intervjusonen fordi hun var så rørt over Fallas prestasjon.