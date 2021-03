Hyll, hyll nå – for kritikken er rett rundt hjørnet

VM-KVALIK FRA HJEMMEKONTORET: Gareth Southgate ble hyllet for tjenesten han har gjort for England som spiller og trener, men det hjelper ham lite i sommer.

Gareth Southgate har mye å tenke på før sommerens EM-kamper hjemme på Wembley. Foto: MARKO DJURICA, REUTERS

Erlend Nesje Journalist

Torsdag nådde Englands landslagssjef en ny milepæl i sitt fotballiv.

50-åringen rundet 50 kamper som sjef for Three Lions i VM-kvalifiseringskampen mot San Marino, og ble med det den første med over 50 kamper både som spiller og trener for England.

Hyll, hyll!

Men om tre og en halv måned kan Southgate bli den mest latterliggjorte personen på De britiske øyer.

For den defensivt anlagte landslagssjefen er det kun én ting som gjelder i sommer: Han må til EMs finalespill på Wembley. Helst bør England vinne gull.

Fakta Gareth Southgate Født: 3. september 1970 Stilling: Landslagssjef England A-landskamper England som spiller: 57 (2 mål) A-landskamper England som trener: 51 Klubber som spiller: Crystal Palace, Aston Villa, Middlesbrough Trenerjobber: Middlesborugh, England U21 Les mer

Polen uten Lewandowski

Den forsiktige Southgate er flink til å snakke om det som gjelder her og nå.

Og akkurat nå er det Polen i Englands tredje VM-kvalifiseringskamp hjemme på Wembley.

Med seier over et polsk landslag uten den skadede stjernespissen Robert Lewandowski, vil England stå med tre strake kvalik-seire og god kontroll på egen VM-skjebne.

Men akkurat nå er det likevel ikke det utskjelte mesterskapet før jul i 2022 som opptar engelskmennene mest.

De tenker på seg og sitt, og i sommer handler det om å bli kåret til Europas beste fotballandslag på eget naturgress.

Lenge før covid-19 var det bestemt at EM i 2020 skulle spres i 12 forskjellige byer. Det var for å markere at det var 60 år siden det første EM ble arrangert.

England fikk sine tre gruppespillkamper hjemme på Wembley, i tillegg til at fotballkatedralen i London er vertskap for én åttendedelsfinale, begge semifinalene og finalen.

Selv om EM er spredt rundt hele kontinentet, er England og Wembley det utsatte fotball-EMs hovedsete.

Og hvem vet, i midten av april kan det bli avgjort at det ikke er så smart å sende fotballandslag på kryss og tvers av så mange landegrenser.

Dermed kan De britiske øyer, der det nå vaksineres i høyt tempo, ende opp med flere EM-kamper.

Gareth Southgate ledet England til 2–0-seier borte mot Albania søndag kveld. Foto: MARKO DJURICA, REUTERS

Ikke vunnet på 55 år

Gareth Southgate ledet et ung England til VM-semifinale i 2018.

Han ble hyllet for det, men allerede da ble det sagt at det var i kommende EM at hans lag skal slå ut i full blomst.

England har ikke vunnet et mesterskap siden VM-gullet på Wembley i 1966.

De var nære i EM 1996, men ble slått på straffer av Tyskland på Wembley.

Nå er fotballen tilbake på Wembley, og listen ligger høyt for Southgate: EM-gull.

Det er ingen andre alternativer.

Spørsmålet er hvilke spillere han tar med seg. Og hvilke han har plass til på laget.

For tiden er det svært mange unge gutter med offensive fibre i engelsk fotball.

Vi kan nevne Mason Mount, Phil Foden, Jack Grealish og Jamie Maddison, som alle kan bekle en offensiv midtbanerolle.

I tillegg rår Southgate over angrepsspillere som Harry Kane, Marcus Rashford, Raheem Sterling og Jadon Sancho.

Det er bare plass til noen av dem i førsteelleveren.

Det er ikke sikkert alle av dem ender i EM-troppen.

EM-åpner mot Kroatia

Den gamle England-stopperen kan forsvarsspill best. Men det er angrepsspillet som kan gi dem EM-gullet. Og det er det som gir ham mest hodebry akkurat nå. Southgate må gjøre riktige valg.

13. juni må alt være på plass. Da spiller England sin første EM-kamp på Wembley mot Kroatia, det kan være starten på en ferd som ender med et etterlengtet mesterskapsgull.

Da vil nok Southgate ende på sokkel utenfor Wembley.

Alternativet våger vi ikke tenke på, men minner likevel om landslagssjef Graham Taylors skjebne etter å ha mistet plassen i VM 1994:

En tabloidavis manipulerte Taylors ansikt inn i en nepe på hele førstesiden.

Tittel: Turnip Taylor. Nepen Taylor.

