Derfor tror Høgli at Solbakken blir en suksess som landslagssjef

NY LANDSLAGSSJEF: Tom Høgli gleder seg over at Ståle Solbakken tar over landslaget. Foto: NTB Scanpix

Tom Høgli ble overrasket over at Ståle Solbakken fikk sparken i FC København, men er klar og tydelig på at hans tidligere sjef er et godt valg av NFF.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden