Knust Viking-profil: – Føles som jeg vil legge skoene på hyllen

TRONDHEIM (VG) Han skrek og skrek, men klarte ikke å avverge en total ydmykelse mot Rosenborg. Etterpå føltes det som Kristoffer Løkberg (28) bare ville gi opp.

FIKK BANK: Kristoffer Løkberg, her i løpsduell med navnebror Zachariassen, var en slagen mann etter 0–5 på Lerkendal. Foto: Fredrik Varfjell

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Det er en opplevelse å se – eller først og fremst høre – Viking-innpiskeren i aksjon, særlig nå som det er begrenset med publikum på stadion.

Stemmen hans skjærer gjennom luften og er fast lydspor gjennom Vikings kamper, der han konstant gauler instruksjoner til lagkameratene sine fra midtbaneposisjonen.

Han var særlig aktiv i første halvdel av første omgang mot Rosenborg, da kampen lå og vippet. Men etter hvert måtte den trønderske krigeren gi tapt.

Og etter kampslutt, da han stilte til intervju med VG, var den skrikende generalen byttet ut med en slagen soldat.

– Jeg lider like mye som resten av laget og alle som er glad i Viking. Jeg går inn i hver eneste kamp med livet som innsats for tre poeng, og det svir like mye hver gang ikke å få det, sier en knust Løkberg etter 0–5-tapet på Lerkendal stadion.

– Jeg vet da f. Nå skulle jeg til å banne. Men det er fotball og livet. Det er høyt oppe den ene dagen, bunnen den andre dagen, og så må man tåle å stå i det. Du må faktisk bare brette opp ermene og fokusere på neste, sier Løkberg.

Det har vært lystige tider i Viking. Signeringen av Zlatko Tripić, etterfulgt av 3–1-seieren over Brann i serieåpningen, skapte enorm entusiasme inn mot borteoppgjøret i Trondheim.

Nedturen ble tilsvarende brutal.

– Hvis du skal sole deg i glansen, må du stå her og svare på de tunge spørsmålene og lide litt når det går dårlig også. Sånn er fotball. Det hadde vært artig å vinne her, men akkurat nå føles det som at jeg vil legge skoene på hyllen og bare finne på noe annet, sier Løkberg.

– Har dere latt dere rive med litt av optimismen?

– Det er lett å si det når det blir 5–0, men i første omgang har de to sjanser og scorer på begge. Så prøver vi å gå for reduseringen, men de får 3–0, og da ruller de over oss. Jeg er skuffet over reaksjonen. Vi knekker sammen.

Viking-trener Morten Jensen var også en skuffet mann i pressesonen etter ydmykelsen.

– Det er tungt. Vi falt som et korthus, sier han om kampen der Markus Henriksen, Stefano Vecchia, Hólmar Örn Eyjólfsson, Kristoffer Zachariassen og Guillermo Molins scoret hvert sitt mål.

– Jeg er utrolig skuffet over hvordan vi fremstår kollektivt. Vi spiller på oss mindre og mindre selvtillit. Vi blir feige. Vi tar masse feige valg. Det brer seg i laget og skaper en usikkerhet som vi ikke har sett på en stund, oppsummerer Jensen.

– Det er for dårlig. Et brutalt tap, konkluderer Zlatko Tripić etter å ha kommet inn til sitt Viking-comeback.