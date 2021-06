– Ikke noe man har lyst til å være med på

RBKs landslagsduo legger ikke skjul på at 0–7-tapet mot Nederland var tungt å svelge.

Julie Blakstad ser framover etter stortapet mot Nederland, og sier det var fint å se hvor lista ligger. Foto: Aksel Murvold

Lisa-Marie Karsleng Utland ble matchvinner med sin scoring mot Avaldsnes tirsdag kveld. Rosenborg tok dermed sin fjerde strake seier, og står med full pott i årets Toppserie.

Skrur man tiden én uke tilbake, hadde Utland sammen Julie Blakstad en langt tyngre dag på jobben. Begge var med fra start da Norge tapte 0-7 mot Nederland. Det er tidenes største tap for det norske kvinnelandslaget.

– Flaut

Utland innrømmer at rekordtapet mot Nederland var tungt.

– Hva gjør et sånt tap med deg?

– Det er en veldig, veldig dårlig følelse, flaut. Men man må bare prøve å legge det bak seg, og glemme det, sier RBK-spissen.

Lagvenninne Blakstad stemmer i.

– Det er ikke noe man har lyst til å være med på, det tror jeg de som sitter og ser på skjønner også. Det er ikke noe gøy å være utpå der når det går sånn, samtidig må man bare stå i det, forklarer Blakstad.

Tar med seg nyttig erfaring

Nederland, som er regjerende europamestere, rundspilte det norske laget etter alle kunstens regler og sluttsummen ble stygg. Blakstad selv mener det er en nyttig erfaring å ta med seg.

– Man ser jo det at Nederland er et veldig mye bedre lag enn oss. De har veldig gode enkeltspillere, og vi klarer på en måte ikke å matche det, sier hun og legger til:

– For min del er det veldig fin erfaring, jeg har ikke vært på A-landslaget så lenge. Og da kunne møte de aller beste spillerne og ser hvor lista ligger, det er jo kjempebra selv om det går som det går.

Rosenborg-trener Steinar Lein sier til Adresseavisen at spillerne hans selvsagt ikke liker å tape 0–7, men sier seg enig med sine elever.

– Fotballen er sånn at av og til går du på store smeller, de får du bare legge bak deg. Spesielt Julie er veldig ung, så det kan jo kan innpå deg, men de er i gang igjen nå, mener Lein.

– Kan ikke be om så mye mer

Utland er Rosenborgs toppscorer, med fire fulltreffere så langt. 28-åringen fra Mo i Rana forteller at hun nyter tilværelsen som Rosenborg-spiller.

– Det er kjempeartig, og fint, og godt å komme tilbake hit etter den landslagssamlingen vi hadde. Det er bare kjempeartig, jeg gleder meg hver dag til å komme på trening og stortrives, smiler målscoreren fra tirsdag.

Trener Lein gleder seg også over spissens gode målform.

– Du kan jo ikke be om så mye mer. Og det er kjempeviktig for hun som er spiss, hun blir jo målt på antall mål. Det å få i gang hun skikkelig, det er viktig for henne, men også veldig viktig for laget, sier 49-åringen.

Fire lag med full pott

Etter fire serierunder har Leins lag 8–0 i målforskjell og står med tolv poeng. Det er to poeng mer enn de hadde på samme tidspunkt i fjor. På tabellen er laget fra Trondheim nummer fire, ettersom Sandviken, LSK og VIF har bedre målforskjell.

– Det er deilig å være RBK-spiller om dagen. En topp start, med null baklengs og full pott, mener offensive Blakstad og legger til hva hun selv ønsker å bidra med.

– Jeg har som mål å bidra med målpoeng og scoringer. Helst flere enn jeg gjorde i fjor, jeg har lyst til å utvikle meg og bli bedre, avslutter 19-åringen.