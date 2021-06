I fjor måtte de avlyse. I år går Stoltzekleiven opp som planlagt.

Her får du full oversikt over kommende mosjonsløp i Bergen og omegn.

Stian Øvergaard Aarvik vant Stoltzekleiven Opp i 2019 med tiden 7:46. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

For mindre enn 20 minutter siden

Stoltzekleiven Opp er blitt arrangert hvert år siden oppstarten i 1979, men i fjor måtte det tradisjonsrike motbakkeløpet avlyse på grunn av koronapandemien.

Nå er løpsleder Carl Eilert Macody Lund glad for å kunne komme med en gladnyhet. I år går løpet av stabelen 24. og 25. september som normalt.

– Jeg tror folk er sultne nå, både på å være med på mosjonsarrangementer, men også andre sosiale ting. Vi har tro på at dette blir et skikkelig høydepunkt.

Håper på flere tusen deltakere

Påmeldingen starter i august. I et normalt år samler Stoltzekleiven Opp rundt 5000 deltakere fordelt på to dager.

Lund håper på tilnærmet normalt antall deltakere også i år, men sier dette avhenger av smittevernreglene i september.

Carl Eilert Macody Lund er løpsleder for Stoltzekleiven Opp. – Vår oppfatning er at interessen er enorm, sier han. Foto: Odd Mehus (arkiv)

Han forteller at han er veldig spent på hvor mange som melder seg på i år.

– Vi håper å skape et arrangement som er like bra som de vi har hatt tidligere, og håper inderlig ikke at vi har mistet entusiastiske deltakere.

– Utfordrende

Knarvikmila, som har 40-års jubileum i år, var et av få mosjonsløp som ble arrangert i fjor. Da var det bare fem og ti kilometer, samt stafett som sto på programmet.

I år håper arrangøren at familiearrangementet blir mer som vi kjenner det fra tidligere år med flere ulike distanser, barneløp, messer og konserter.

– Vi satser på å arrangere full rulle, men har skjøvet litt på markedsføringen for å vente til folk har kommet litt ut av pandemi-modus, sier daglig leder Trond Andal i Knarvikmila.

Han overtok sjefsansvaret for Knarvikmila i fjor, og forklarer at det er utfordrende å planlegge og arrangere et idrettsarrangement slik samfunnet er nå.

– Folk ønsker at det skal skje noe her ute og vi forsøker så langt det er mulig å få det til. Men det er utfordrende, sier han.

Slik så det ut ved startstreken av Knarvikmila i 2015. Foto: Elias Dahlen (arkiv)

Knarvikmila starter med Knarvik Xtreme fredag 3. september og avsluttes søndag med barneløpene minimila og knøttemila.

I 2019 deltok nærmere 8000. Så langt er interessen langt unna et vanlig år, men Andal tror og håper flere melder seg utover sensommeren.

Fakta Koronaregler for mosjonsløp I dag er vi på regjeringens trinn tre av gjenåpningsplanen. Her er de gjeldende reglene for offentlige idrettsarrangementer utendørs og uten faste plasser: Inntil 800 personer (fordelt i fire kohorter med 200 i hver). Men med adgangstest og koronasertifikat: maks 2000 personer i kohorter på inntil 500 personer i hver.

Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse nasjonalt, uten krav om å holde 1 meter avstand.

Voksne i breddeidretten får delta på idrettsarrangementer innenfor regionen/kretsen. De har unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse. Reglene ved neste steg i regjeringens gjenåpningsplan, trinn 4: Det åpner for deltakelse nasjonalt også for voksne.

Utendørs kan det være maks 1500 personer uten faste, tilviste sitteplasser. Men med adgangstest og koronasertifikat: maks 5000 personer. Det må være minst tre ukers ventetid mellom hvert trinn. Les mer

Viktig for folkehelsen

Til tross for at det er krevende å arrangere mosjonsløp og banestevner grunnet smittevernrestriksjonene, er det stor aktivitet utover sensommeren og høsten.

På sensommeren arrangeres det ulike løp og stevner omtrent hver helg.

Daglig leder Eddie M. Ebbesvik i Hordaland friidrettskrets sier at aktiviteten er viktig for folkehelsen.

– Det betyr veldig mye at folk har noe å trene mot, men det er mye vanskeligere for arrangørene nå enn før pandemien. Likevel krummer de nakken og gjennomfører etter beste evne og innenfor smittevernreglene. Det er prisverdig, sier han.