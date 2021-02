«Bragden over alle bragder»

OM FOTBALL: De sa det ikke var mulig, men Molde gjorde det likevel.

Eirik Ulland Andersen ble matchhelt med to mål mot Hoffenheim. Foto: Uwe Anspach, AP/NTB

Hoffenheim-Molde 0–2 (3–5 sammenlagt)

Beklager alle med ski på føttene i Oberstdorf, men den største bragden i norsk idrett denne uken har allerede skjedd et annet sted i Tyskland – og den kommer neppe til å bli toppet på en stund.

At lille Molde, fra den 23. største byen i Norge, skulle slå Bundesliga-klubben Hoffenheim over to kamper i en utslagsrunde i Europa League lot til å være umulig.

Men det viste seg å være mulig, så rar kan fotballen være. Molde er klar for åttendedelsfinale i Europa League. Og det plasserer torsdag kveld 25. februar 2021 som en av de fineste noen gang for et norsk klubblag.

Det var en bragd, hverken mer eller mindre, men hvor du skal plassere den blir smak og behag.

Eirik Ulland Andersen ble så glad at han rev av seg trøyen etter 2–0-målet på overtid. Foto: RALPH ORLOWSKI, REUTERS

Klubbens største bragd

Den er nok ikke på høyde med Rosenborgs sensasjon på San Siro i Milano desember 1996, da trønderne sendte giganten AC Milan ut av den feteste turneringen. Champions League er Champions League uansett hvordan du vrir og vender på det.

Men Moldes gedigne triumf på bortebane i Tyskland, henger høyt oppe. Og det er definitivt Moldes største bragd, selv om mange i byen syntes det var gøyalt å møte Real Madrid i Champions League den siste høsten i forrige århundre.

Selv skrudde jeg over på en annen kamp i det første møtet i forrige uke da Hoffenheim fikk straffespark på stillingen 3–1.

Molde var rundspilt de første 60 minuttene av den kampen.

Men Hoffenheim bommet på straffen.

Etter det har ikke Molde sett seg tilbake. De neste 120 minuttene med fotball mot laget som ligger midt på tabellen i Bundesliga var Molde et bedre lag.

De utlignet 3–1-ledelsen til 3–3.

Returoppgjøret torsdag kveld vant de 2–0 etter to mål av avskrevne Eirik Ulland Andersen og en heroisk innsats fra resten av laget.

Molde-gutten Erling Moe ledet laget fra hjembyen til åttendedelsfinale i Europa League. Foto: RALPH ORLOWSKI, REUTERS/NTB

Spilte uavgjort mot Dortmund

Så kan vi spørre oss hvordan det var mulig.

Undervurdering fra tyskernes side? Kanskje.

Molde har tatt fotballen til et nytt nivå? Kanskje.

Flaks? Ja, definitivt i den første kampen.

Men var det fortjent over to kamper? Det var ikke veldig ufortjent i hvert fall.

Husk også t Molde er ute av sesong. De har ikke fått møte norske lag i treningskamper og måtte tilbringe uker som smittevern-flyktninger i Spania, der det skal sies at de fikk trene under svært gode forhold.

Men de hadde ikke vært i kamp på to måneder.

Mens motstander Hoffenheim har spilt ni kamper i Bundesliga etter nyttår.

Der har de blant annet slått Werder Bremen, Hertha Berlin og Köln, de har spilt uavgjort mot tidligere Molde-spiller Erling Braut Haalands Borussia Dortmund.

Hoffenheim klinger ikke like bra som Bayern München, men er likevel et veldig bra fotballag. Å spille jevnt med dem i en enkeltkamp kunne kanskje gå.

Men å slå dem over to kamper der det står millioner av kroner på spill? Nope.

Mange Molde-helter

Det skjedde, og dermed er Molde videre til 1/8-delfinale i Europa League. I trekningen fredag klokken 13.00 kan romsdalingene møte en av sine egne, Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

Men før den tid får Molde-spillerne suge lit på denne karamellen av en Europa-kveld.

Og det er mange som kan gå til sengs med et smil rundt munnvikene.

Tomålsscorer Eirik Ulland Andersen har slitt med skader og lite spilletid, han var så avskrevet at det kun var detaljer som skilte ham fra å bli Brann-spiller i høst. Hvilken revansj det må være for rogalendingen å bli tomålshelt i den sånn type kamp.

Midtbanemaesto Magnus Wolff Eikrem var sjefen over alle sjefer, han er jo alltid det.

Midtstopperne hadde aldri spilt sammen tidligere, de ble bare kastet ut i det og løste stopperkrisen med bravur (hei sann, Liverpool!).

Men den største helten av alle helter var likevel keeper Andreas Linde. Svensken var praktfull i begge kamper. For Molde er det bare å erkjenne at det ikke hadde gått uten han. Og så får de være ekstra takknemlige for de to gigant-kampene når han blir solgt for mange millioner kroner ved neste overgangsvindu.

Lykke til Molde, Auf Wiedersehen Hoffenheim.