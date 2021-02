Start-talentets kontrakt går ut etter sesongen. Nå lånes han ut

Johannes Eftevaag fortsetter i Fløy på lån. Han har fortsatt tro på at han kan bli en sentral Start-spiller.

Johannes Eftevaag lånes ut til Fløy i 2. divisjon. Foto: Steffen Stenersen

Publisert: Nå nettopp

– For min del er det viktig å få spille kamper. Det ble et rart år for alle i fjor, men spesielt for meg. Jeg fikk fra å spille 50 kamper i 2019 til ti i 2020. Jeg må ha et år nå hvor jeg får en tilnærmet normal kamphverdag, sier Johannes Eftevaag til Fædrelandsvennen.

Start kunne torsdag formiddag fortelle at midtstopperen lånes ut til Fløy også denne sesongen.

– Dette er en fin mulighet for Johannes til å få en god kamparena, sier sportslig leder Atle Roar Håland til klubbens nettsider.

– Jeg tror det blir bra. Det en fin gjeng der som ønsker å bite godt fra oss i 2. divisjon. Vi skal ta fjoråret og lære av det, sier Eftevaag selv.

Sønnen til til tidligere Start-spiller Claus skrev proffkontrakt med de gule og sorte for to år siden. Kontrakten går ut 2021. Enn så lenge har han ikke diskutert en forlengelse med klubben.

– Vi får bare se. Det kommer an på hvordan jeg gjør det i år. Så får vi se om det er interessant. Hvis ikke må vi se på noe annet, sier Eftevaag.

– Tenker du fortsatt at du har det som skal til for å bli Start-spiller?

– Ja, det tror jeg. Hadde jeg fått sjansen så hadde jeg taklet det greit. Det handler bare om å få den sjansen og ta den, sier Eftevaag, som nå tror han vil få mye spilletid i 2. divisjon.

– Det er en grunn til at jeg blir hentet. Jeg går ikke dit for å sitte på benken, men for å spille kamper, sier 19-åringen.

Starts sportslige leder håper at Eftevaag får en god utvikling gjennom 2021.

– Fløy kjenner Johannes godt og han kjenner klubben godt, og vi er veldig glade for det gode samarbeidet vi har med Fløy nå. Vi håper Johannes kan bidra til at de får en god sesong, og at han utvikler seg videre gjennom god matching i 2. divisjon, sier Håland.

Eftevaag står oppført med 43 kamper for Start 2 i 3. divisjon. I fjor spilte han fem kamper for Flekkerøy.