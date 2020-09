Etterlengtet fransk VM-seier etter soloshow

Julian Alaphilippe vant fellesstarten i VM. Markus Hoelgaard viste «internasjonal klasse», mente Thor Hushovd.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Julian Alaphilippe ble verdensmester søndag. Foto: Andrew Medichini / AP / NTB

NTB

Ingen greide å følge da Julian Alaphilippe støtet i siste stigning 13 kilometer fra mål i sykkel-VM i Italia. Dermed kan franskmannen ikle seg regnbuetrøyen.Det er Frankrikes første seier siden Laurent Brochard vant landeveisrittet i 1997, og landets niende totalt.

Det var en tydelig rørt franskmann som ble verdensmester. Tidligere denne sommeren mistet han faren sin.

– Det er vanskelig å si noe. Jeg vil takke lagkameratene mine. Dette er en drøm for meg. Det er en drømmedag for meg, sa Alaphilippe i et intervju vist på TV 2.

Belgiske Wout Van Aert spurtet inn til sølv i den fem mann store forfølgergruppen 14 sekunder bak vinneren. Sveitsiske Marc Hirschi sikret bronsen foran polske Michal Kwiatkowski, danske Jakob Fuglsang og slovenske Primoz Roglic.

Det 258,2 kilometer lange rittet ble syklet over ni runder a 28,8 kilometer, med totalt 5000 høydemeter.

Tour de France-vinner Tadej Pogacar prøvde seg med fire mil igjen av søndagens VM-ritt, men ble hentet av favorittgruppa to mil senere. Foto: Andrew Medichini / AP / NTB

Træen i brudd

For Norges del ble det som ventet ikke de beste resultatene å skrive hjem om fra Italia. Markus Hoelgaard hang lenge med, men fikk det tungt de siste milene. Likevel markerte Norge seg i rittet gjennom Torstein Træens tilstedeværelse i dagens sju mann store brudd.

Bruddet ble etter hvert krympet til fem mann, før Træen og tyske Jonas Koch fikk en luke med i overkant av 100 kilometer til mål.

Med sju mil igjen til mål begynte tempoet i feltet virkelig å bli skrudd opp. Spesielt da det franske mannskapet satte fart opp en av rundens to korte, men bratte bakker. Da var også Træen og Kochs eventyr i front over.

Hoelgaard ble til slutt nummer 36, 5 minutter og 54 sekunder bak vinneren.

Slik gikk det med de andre norske:

56: Andreas Leknessund, 15,27 bak.

73: Carl Fredrik Hagen, 21,59 bak.

84: Torstein Træen, 21,59 bak.

God Hoelgaard

Det første favorittangrepet var det ingen ringere enn nyslått Tour de France-vinner Tadej Pogacar som sto bak da han rykket med 42 kilometer til mål, i den tredje siste stigningen for dagen.

Da falt også norges bestemann Markus Hoelgaard av favorittgruppa for første gang. Han kom seg opp igjen like etter siste runding, men falt raskt av igjen på neste stigning.

– Det var det jeg hadde i dag, så jeg må si meg fornøyd med det, sa en fullstendig utslitt Hoelgaard til TV 2 etter løpet.

– Jeg følte meg bra, men dette er det lengste og hardeste løpet jeg har kjørt.

Thor Hushovd kalte Ålgård-mannens innsats for «internasjonal klasse».

– Takk, men jeg mangler det siste kneppet på å være med å kjøre finalen, mener Hoelgaard selv.

Markus Hoelgaard ble beste nordmann. Foto: Fredrik Hagen

Offensiv Tour-vinner

Der Anna van der Breggen raskt fikk en stor luke og holdt hele veien til mål i kvinnenes ritt lørdag, ble det tyngre for sloveneren. I rittets nest siste stigning rykket Tom Doumolin seg raskt opp, med feltet halsende bak. Flere prøvde å skaffe seg en luke i samme bakke, men favorittgruppa kom samlet inn i siste bakke med 14 kilometer til mål.

Etter flere angrep fikk en seks mann stor gruppe en luke. Like før toppen rykket altså Julian Alaphillipe fra den gruppen igjen og fikk raskt en luke, mens de fem andre altså måtte spurte om sølvet.

Torstein Træen (bak) lå i brudd gjennom store deler av dagen, blant andre sammen med japanske Yukiya Arashiro. Foto: Andrew Medichini / AP / NTB