Vipers måtte sjekke inn på karan­tene­hotell med smitte: – Spillerne ble bekymra

Etter at Vipers-spillerne ankom Kristiansand mandag kveld måtte de sjekke inn på karantenehotell hvor det er påvist koronasmitte. Det reagerer klubben sterkt på.

Vipers-spillerne ankom Kristiansand mandag kveld etter å ha vunnet Champions League i Ungarn denne helgen. Nå er flere av spillerne sjekket inn på karantenehotell i Kristiansand, hvor det er smitte. Foto: Jacob J. Buchard

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Artikkelen oppdateres.

KRISTIANSAND: – Det er fælt at vi blir sendt inn på et sted hvor det er korona-smitte. Vi fikk beskjed da vi flyttet inn at det er personer i samme etasje som har hatt eller har covid. Vi har levd i en streng smitteboble fra vi dro fra Kjevik til vi kom hjem i et eget chartret fly, og så skal vi her hjemme bli utsatt for en smitterisiko. Det henger ikke på greip.

Det sier Vipers’ daglige leder Per Geir Løvstad til VG.

Mandag kveld ankom Vipers-leiren Kjevik Lufthavn etter laget vant Champions League i Budapest denne helgen.

På grunn av innreisereglene til regjeringen måtte flere av spillerne sjekke inn på karantenehotell. Der må de være i karantene i minimum tre døgn, før de kan teste seg ut.

– Vi har diskutert dette litt på morgenkvisten, og kom vel fram til at vi må stole på at smitteekspertene i kommunen har satt opp et system hvor det er så sikkert som det kan bli. Men med smitte i området er det aldri 100 prosent sikkert, sier Løvstad til Fædrelandsvennen.

– Spillerne ble bekymra

Ettersom Norges kvinnelandslag i håndball skal delta i Tokyo-OL senere i sommer slapp de aktuelle OL-utøverne karantenehotell, som de heller får lov til å ta med hjemme.

De samme reglene gjelder for alle i støtteapparatet. Dermed var det Løvstad og fire Vipers-spillere som måtte sjekke inn på karantenehotell mandag kveld.

Da de ankom hotellet fikk Vipers-leiren vite at det er personer som er smittet av Covid-19 som befinner seg i samme etasje.

– Hvordan reagerte dere på dette?

– Jeg er fullvaksinert, så for min egen del ble jeg ikke bekymra. Men spillerne ble unødvendig bekymra, svarer Løvstad.

Bekrefter smitte på hotellet

Karantenehotellet flere av Vipers-spillerne befinner seg på er Thon Hotell Parken i Kristiansand.

– Det stemmer at vi har isolert noen innbyggere som er smittet på dette hotellet, men jeg har ikke det nøyaktige tallet. Vi har holdt på med karantene og isolasjonshotell i over ett år og ikke hatt noen utfordringer. De det gjelder er isolert på sine rom og har egne vakter som følger opp at alle tiltak overholdes, sier beredskapsrådgiver Dag Morten Frantzen i Kristiansand kommune til VG.

Ifølge Frantzen fikk Vipers tilbud om å flytte rom til en annen etasje, noe de takket nei til.

– De skal være trygg på at det er ikke der de kommer til å bli smittet. Håndteringen fra hotellets side er profesjonelt og det er ikke noen grunn til å tro at de skal utsettes for noe her, sier han til VG.

Løvstad sier til Fædrelandsvennen at Vipers på forhånd ikke var klar over at det var smittede personer boende på Thon Hotell Parken. Klubben så på mulighetene for å bytte karantenehotell, noe som ble for vanskelig.

– Vi hørte om vi kunne legge oss i den samme bobla på Scandic. Men det er Arbeidstilsynet som tar seg av den saken, og det tar 4–6 uker for å få godkjenning. Så da bestemte vi oss for å være her fram til torsdag, sier Løvstad på telefon fra hotellet.

På torsdag kan altså Vipers-gjengen teste seg ut av hotellet, og fullføre karantenen hjemme.

Da Fædrelandsvennen møtte Vipers-spillerne utenfor Kjevik mandag kveld, var det full forvirring blant spillerne om de måtte sjekke inn på karantenehotell eller kunne ta karantenen hjemme.