Forsinkelsene svir for Åsane – taper titusenvis av kroner hver seriekamp

12. juni skulle Åsane ha spilt sin første seriekamp på Åsane Arena. Nå er åpningskampen utsatt til over sommeren.

Åsane Arena er nok en gang forsinket, og det er usikkert når Åsane kan spille sin første kamp her. Foto: Tuva Åserud

– Åsane har ventet fryktelig lenge på et eget anlegg, om vi må vente en måned eller to til, så tar vi det med stor ro, sier daglig leder Gorm Natlandsmyr i Åsane.

Åsane Arena skulle ha åpnet 31. mai, men arbeidet med det nye fotballanlegget er nok en gang forsinket. Som BT tidligere har skrevet, var idrettsanlegget fra før flere måneder forsinket. Det er uvisst når anlegget vil stå klart, men det blir etter sommerferien.

Fotballklubben har blitt godt oppdatert underveis i byggeprosessen. De var ikke overrasket over at den planlagte åpningen 31. mai måtte utsettes, og at seriekampen mot Start må spilles på Myrdal stadion.

Selv om klubben tilsynelatende ikke stresser over at åpningen av fotballanlegget må utsettes, får det økonomiske konsekvenser for dem.

Taper publikumsinntekter

Nå er det tillatt med 600 på tribunen dersom publikum sitter på fastmonterte seter med én meters avstand. På Myrdal stadion, som fortsatt er Åsanes hjemmebane, er det bare plass til 375 tilskuere slik reglene er nå.

Dermed taper klubben titusenvis av kroner under hver kamp.

– Vi taper mellom 25.000 og 30.000 kroner pr. kamp. Vi knekker ikke ryggen på grunn av det, men det er vanskelig å nå publikumsbudsjettet når vi har budsjettert for at vi skulle spille på Åsane Arena, men fortsatt spiller på Myrdal, sier Natlandsmyr.

Etter tre seriekamper, ligger Åsane på 5. plass i Obos-ligaen, med to seire og ett tap. Planen er at Åsane Arena skal åpnes over sommeren. Anlegget har rundt 3500 sitteplasser. Natlandsmyr håper å få økt publikumsinntektene ved at myndighetene åpner opp ytterligere, og at dermed vil være mulig å slippe inn mellom 1000 og 2000 tilskuere på seriekampene.

Daglig leder Gorm Natlandsmyr gleder seg til han kan invitere publikum til å se Åsanes kamper på Åsane Arena, men må smøre seg med enda litt tålmodighet. Foto: Bård Bøe

Uferdig

Natlandsmyr har kontoret sitt i Åsane Arena og ser hver dag hvordan arbeidet ligger an. Fotballklubben er svært delaktig i arbeidet, og sier det fortsatt er flere ting som må på plass før arenaen er kampklar.

– Det mangler vesentlige ting som publikumstoaletter, kiosker, mediefasiliteter, sikkerhetsgjerde og det er flere reklameskilt som skal monteres. Det er mange detaljer som gjenstår, og noen formelle godkjennelser som mangler, sier han og legger til:

– Vi kunne nok presset gjennom en åpning nå, men vi vil heller åpne med brask og bram med et ferdig anlegg for publikum.

Idrettsanlegget i Åsane blir et av landets største, og gir plass til 15 ulike idretter. Deler av hallen er åpnet, blant annet håndballbanene og klatrehallen.

Når is-, curling- og sandhallen åpner er også uvisst.