Casper Ruud er bedre enn noensinne. Den neste måneden kan bli en fest for norsk tennis.

Casper Ruud virker farlig om dagen. Nå røper den norske stjernens team litt av hva han har jobbet med den siste tiden.

Casper Ruud har vartet opp med storspill den siste tiden. Senest i Monte Carlo forrige uke. Foto: Jean-François Badias / AP

Kort om saken:

I helgen kom Casper Ruud seg helt til semifinalen i ATP-turneringen i Monte Carlo

Nordmannen later til å være bedre enn noen gang

I slutten av mai venter et av sesongens store mål: Roland-Garros i Paris.

Casper Ruud gikk over grusen i Monte Carlo som tapende semifinalist. Norges tennishåp måtte konstatere at stjernen Andrej Rublev ble for hakket for sterk, selv på Ruuds favorittunderlag.

Men 22-åringen fra Snarøya hadde liten grunn til å fortvile. Om han hadde tatt seg til finalen i Monte Carlo, ville den blitt tidenes største kamp for norsk tennis. Ingen nordmenn har kommet til finalen i en ATP 1000-turnering, men Ruud har vært i semifinale to ganger allerede.

De imponerende prestasjonene i Monte Carlo kan nemlig bare føye seg inn i rekken av milepæler Ruud har nådd siden februar i fjor. Nå virker han bedre enn noensinne.

Det lover meget godt med tanke på at French Open, også kalt Roland-Garros, bare er en drøy måned unna.

Oppnådd mye

I februar i fjor vant Ruud ATP 250-turneringen i Argentina. Siden har han blant annet:

Kommet til finalen i enda en ATP 250-turnering.

Kommet til to semifinaler i ATP 1000. Disse turneringene er tennisens nest øverste nivå. Verdens beste spillere deltar i disse. Kun de fire Grand Slam-turneringene er større.

Kommet til fjerde runde i Australian Open, like langt som pappa Christian i 1997. Ingen nordmenn har kommet lenger i en Grand Slam.

Slått to spillere som er rangert blant topp ti i verden.

Tatt seg til en 27. plass på verdensrankingen.

Tok grep

Det sier litt om utviklingen Norges tennisstjerne har hatt det siste året. De som så ham spille i Monte Carlo, la kanskje merke til spesielt én ting ved spillet hans.

Backhanden, som har vært en av Ruuds svakere sider, er blitt vesentlig bedre. På langt nær like giftig som forehanden (den skremmer selv de aller beste), men motstanderne kan ikke lenger utnytte Ruuds backhand på samme måte.

Da Ruud trente på Mallorca før grussesongen begynte i april, slet han med et vondt håndledd. Dermed ble det litt ekstra backhandtrening.

– Det var ikke sånn at Caspers backhand var dårlig, men den er sakte, men sikkert blitt litt bedre, sier far og trener Christian Ruud.

Øivind Sørvald er utviklingsansvarlig i Norges Tennisforbund og hjelper Team Ruud med analyse. Han forklarer hva 22-åringen har gjort:

Det som er vanskeligst å styre for en tennisspiller, er lengden på slagene. Retningen er enklere å kontrollere, men lengden er vanskeligere når ballen er nær racketen kun tre tusendels sekund. Ruud har nå justert vinkelen rackethodet har når han slår ballen tilbake med backhand. Kort fortalt har det gjort det enklere for ham å kontrollere lengden på slagene.

Casper Ruud og teamet hans har gjort grep for å forbedre backhandslagene hans. Foto: ERIC GAILLARD / REUTERS

Blir lagt merke til

Ruud har også jobbet mye med backhandslicen. Det er et defensivt slag han kan benytte seg av når han er under press, ute av posisjon og ballen kommer fort. Da vil en god slice redusere hastigheten på ballen, slik at Ruud får mer tid til å komme seg i posisjon. Legenden Roger Federer har vært en mester på dette i mange år.

I tillegg har 22-åringen også utviklet andre deler av spillet sitt ytterligere.

– Nå er han bedre enn noensinne, er Sørvalds klare dom.

Samtidig advarer han mot utålmodighet. Norske tennisfans har hørt om Casper Ruud i mange år, så det er nesten fort gjort å glemme at han fortsatt bare er 22 år gammel. Det er noen år til han skal være på sitt beste.

Men han begynner allerede å vekke stor oppmerksomhet, både i Norge og internasjonalt.

– De som kommer langt i de store turneringene, slik Casper nå gjør, blir analysert mer og mer. Caspers motstandere vil være mer klare over hvordan man skal spille mot ham. Det er en del av pakken når man blir god, sier Sørvald.

Fakta Casper Ruud Rangert som verdens 27. beste tennisspiller. Kom nylig til sin andre semifinale i ATP 1000. Ingen andre nordmenn har kommet så langt i en turnering av det formatet. Roland-Garros er et av sesongens store mål. Den turneringen begynner 24. mai. Det er usikkert hvilke turneringer Ruud spiller før den tid. ATP 1000 i Roma og/eller Madrid er bare to av flere muligheter. Les mer

Utelukker ingenting

Det er som kjent på grusen Ruud trives best. Det er ingen overdrivelse å si at han er en av de absolutt beste i verden på det underlaget.

Han er dermed inne i noen av sesongens viktigste uker. Det hele kulminerer med Roland-Garros i slutten av mai. Der har han kommet til tredje runde de to siste årene. Ruuds form gir imidlertid en viss realisme til håpet om at han kan ta seg enda lengre på grustennisens største scene.

Team Ruud pleier ikke snakke altfor høyt om konkrete resultatmål. Selve utviklingen er viktigere. Christian Ruud erkjenner likevel at spillet i Monte Carlo gjør at man gleder seg til det som skjer i Paris om en måned.

– Spillemessig er han god nok for en kvart- eller semifinale når alt klaffer. Det kommer imidlertid an på dagsformen til både ham selv og spilleren han møter.

Ruud selv har signalisert overfor Eurosport at han sikter mot fjerde runde.

Casper Ruud har aldri kommet videre fra tredje runde i Roland-Garros i Paris. I 2019 ble det tap mot legenden Roger Federer. Foto: Berit Roald / NTB

Gjør justeringer

Pappa Ruud innrømmer at han er litt overrasket over at sønnen har spilt så godt tidlig i grussesongen, etter at problemene med håndleddet skapte trøbbel for oppkjøringen. Han har også hatt flere skadeproblemer den siste tiden.

Da han røk ut av Australian Open i februar, måtte han gi seg som følge av en strekk i magen. Tennisspillere har som oftest vondt et eller annet sted, men Team Ruud ønsker å hindre at småskader hemmer ham de neste ukene. Allerede nå vil de gjøre tekniske justeringer på serven hans, slik at belastningen på armen minker. Internt har de stadig diskusjoner om hvordan de skal ta vare på «motoren» best mulig.

– Den må stort sett funke på et høyt nivå hver eneste uke, sier Christian Ruud.

Om Casper Ruud gjør det de neste ukene, kan det bli tidenes vår for norsk tennis.