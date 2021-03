Svenske vil ta over FIS, får trolig norsk støtte

Norge vil trolig heie på Sverige når det skal velges ny skipresident i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Mats Årjes blir svensk presidentkandidat til Det internasjonale skiforbundet. Foto: ERIK SIMANDER / BILDBYRÅN

Tirsdag ettermiddag ble det offisielt at Mats Årjes tar opp kampen om å bli ny generalsekretær i FIS. Omstridte Gian Franco Kasper sitter på overtid. Han skulle egentlig gått av på en kongress i Pattaya i Thailand i fjor vår. Men på grunn av pandemien ble det hele utsatt og Kasper ble sittende. Men bare ett år til.

Senere i vår skal det velges ny president i et av de store internasjonale vintersportsforbundene. To kandidater har allerede meldt seg. Sveitserne satser på den tidligere alpinstjernen Urs Lehman, mens Storbritannia har nominert en mann som i tillegg til britisk pass også har svensk pass – Johan Eliasch. Han er sjef for skimerket Head og en meget velstående mann.

Ventet på svensken

Mats Årjes er tidligere president i Det svenske skiforbundet og leder av Sveriges olympiske komité. Han er en kandidat som kan passe Norge godt. Skipresident Erik Røste sa allerede for et knapt år siden at Årjes kunne være en kandidat for Norge å støtte.

– Dersom det kommer en kandidat fra Skandinavia, vil vi synes det vil være spennende uten at jeg skal gå noe lenger med det resonnementet, sa Erik Røste til Aftenposten den gangen.

Han har ikke endret mening i dag, men Røste presiserer overfor Aftenposten at saken ikke er formelt diskutert i skiforbundet.

Årjes sitter i dag i styret i FIS.