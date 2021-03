Svenskene reagerer på Wengs gullfeiring: – Fryktelig usportslig

OBERSTDORF (VG) Heidi Weng tok over NRK-rampelyset midt under intervjuet til en beseiret Frida Karlsson. Den svenske langrennssjefen reagerer nå sterkt på hele opptrinnet.

– Det er fryktelig usportslig. Jentene pratet om det her inne og de var opprørt over det som skjedde, sier Anders Byström til Expressen.

Frida Karlsson pratet med NRK etter den skuffende sjetteplassen og smørebom på stafetten Norge vant. Det svenskene reagerer på, er måten Weng kom inn i intervjuet etter beskjed fra NRK-reporter Harald Thingnes.

– Jaaaaa! Var ikke det deilig? utbryter hun i situasjonen du kan se i videovinduet i toppen.

ADIEU: Frida Karlsson (til høyre, med ryggen til) spaserer videre i pressesonen mens de norske gulljentene intervjues hos NRK. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Den mer slukørede Karlsson ble henvist til nestemann i pressesonen.

– Man må forstå at de er glade også, men ... jeg synes man burde vise respekt etter den nedturen vi hadde i dag, som svir for alle. Det kjennes bare som at det er dumt og stygt gjort. Nei, kjedelig, sier Byström videre.

Den norske landslagstreneren Ole Morten Iversen sier han er mektig provosert over Byströms uttalelser.

– Om han sier det er dårlig sportsånd, synes jeg det er lavmål fra ham. Han som en ansvarlig leder bør fremstå bedre enn dette og heller hedre den norske prestasjonen. Jeg er sjokkert, det må jeg si, sier Iversen til VG.

Fossesholm gikk Norge inn til suverent gull og hadde heller ingen problemer med å vise glede:

– Kan du forstå at det reageres på det som skjedde?

– Det er helt utenfor. Intervjuet med Frida avsluttes, Heidi har fått beskjed om å skynde seg og hun er jublende glad. Det synes jeg er rørende. Jeg håper Anders er sitert feil, dette skal jeg ta en prat med ham om. Heidi sier hun ikke skjønner hva hun har gjort galt, sier Iversen, som senere legger til at han har skværet opp med den svenske langrennssjefen.

Nettavisen var først i Norge til å omtale reaksjonen til Byström.

– Jeg fikk bare beskjed av Harald Thingnes (NRK-journalisten) om å komme og da er det lov å juble litt. Jeg gjorde bare som jeg fikk beskjed om, sier Weng til NRK etter medaljeseremonien i Oberstdorf.

Frida Karlsson sa på sin side at den norske jubelen var forståelig etter at hun så lagvenninnene slite med dårlige ski:

– De feirer sitt gull, det hadde vi også gjort. Dette er ikke noe å bli sint for, sa Karlsson diplomatisk.

VG har forsøkt å nå Heidi Weng for en kommentar, men mediesjef Gro Eide opplyser at hun er opptatt med medaljeseremoni.