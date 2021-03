DIREKTE: Chelsea-scoring!

Kristian Oftedal Kvendseth Journalist

Liverpool vant forrige kamp i Premier League, men det var mot fullstendig akterutseilte Sheffield United. Skal forrige sesongs seriemester henge med i kamper om en Champions League-plass, bør de hamle opp mot Chelsea, som ikke har tapt etter at Thomas Tuchel tok over for sparkede Frank Lampard.

43′ DEL Noe tamt forsvarsspill av Fabinho der, skal sies, men for en prestasjon av unge herr Mount.

42 ′ Mål for Chelsea! Liverpool 0 - 1 Chelsea Mål: Mason Mount Målgivende: N`Golo Kante Denne kan ikke VAR ta fra dem! Giftig kontring. Kanté lemper gjennom til Mount, som skjærer seg inn og banker den i lengste hjørne. Klassescoring av Chelsea!

41′ DEL Produksjonen fokuserer på Sir Kenny Dalglish, og ikke rart - han fyller 70 år i dag.

38 ′ Ziyech fyrer av, men Kabak blokkerer.

38 ′ Mount er litt i ubalanse når han fyrer av og skuddet går himmelhøyt over.

36 ′ Christensen får frispark i duell med Jones.

33′ DEL Diogo Jota i oppvarming allerede. Ingenting i veien med hans høye spark, i alle fall.

32′ DEL Rüdigers svake pasning gir Liverpool en mulighet, men Salah klarer ikke finne Mané med sin gjennombruddspasning.

31 ′ Jones går for gull, men skyter fem-seks meter utenfor.

29 ′ Ballen lander hos Mané! Men Liverpool-vingen klarer akkurat ikke å få kontakt, og kan ikke se annet enn at Mendy takknemlig plukker opp ballen.

27′ DEL Liverpool klarer rett og slett ikke å håndtere Werner i innledningen.

26 ′ Stygg duell på midtbanen mellom Alexander-Arnold og Mount, sistnevnte kommer meget for sent inn i duellen. Frispark hjemmelaget.

26 ′ Offside Det blir dømt offside! Der er Liverpool heldige.

25 ′ VAR-situasjon Videodommerne skal se på den. En liten skulder på feil side igjen, da? Ser ut som det er snakk om nanometer - i beste fall.

25′ DEL Taktikken lykkes for Chelsea! Alisson er på bærtur, Werner er gjennom og runder målvakten, før han setter ballen i det åpne målet. Liverpool-forsvaret henger ikke sammen og klarer ikke sette tyskeren i offside.

23 ′ Fabinho er for røff i behandlingen av Werner og blir avblåst.

23′ DEL Flyter ikke helt for Liverpool offensivt så langt. Kabak måker ballen ut over dødlinja i jakt på Mané.

20 ′ Sterkt av Mané, som tar seg forbi to Chelsea-spillere og blir hindret med ulovlige midler.

19 ′ Hjørnespark Robertson og Liverpool klarerer kontrollert og fint.

19 ′ Hjørnespark Fint Chelsea-spill, men Fabinho stopper innlegget fra Chilwell. Hjørnespark til gjestene.

17 ′ Azpilicueta skyter, men den går over.

17′ DEL WERNER I GOD POSISJON! Plutselig er han alene i feltet, men avslutningen blir altfor svak. Alisson har kontroll.

14 ′ James lager frispark i duell med herr Mané.

13 ′ Offside Werner vinkes av for offside igjen. Ingen tvil om at planen er å lure seg inn bak Liverpool-forsvaret, men timingen sitter ikke helt her i innledningen.

11 ′ God avslutning fra Werner! Chilwell spiller fint opp og tyskeren avslutter kontant, men den går en liten meter over mål.

9′ DEL Christensen går inn i Mané, men senegaleseren holder seg på beina i feltet. Dansken lever halvfarlig der.

7 ′ Robertson fyrer av fra tjue meter, men får ikke ordentlig klem på avslutningen. Reece James mister ballen slurvete i forkant.

6′ DEL Hjemmelaget forsøker en langpasning mot Salah, men Mendy er våkent ute og sweeper den unna.

4′ DEL Liverpool med mest ball i åpningen.

2 ′ Offside Assistentdommers flagg er tungt, men vinker omsider av Timo Werner.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Den avdøde Liverpool-angriperen Ian St John hedres før start på Anfield.

DEL - Fart, fart, fart, sier Tuchel på spørsmål om hva taktikken er. Han sier "speed" syv ganger i løpet av det korte intervjuet med Sky Sports.

DEL - Dette er stor kamp, sier Klopp til Sky Sports, og sier nøkternt at tre poeng ville vært hjelpsomt.

DEL Earth, Wind and Fire med September runger over anlegget. Må tro Liverpool lengter tilbake til høstmåneden, lenge før skadeproblemene og resultatene begynte å stange mot.

DEL Vi trenger neppe minne på hvor viktig denne kampen er for begge lag. Liverpool har seks hjemmekamper på rad uten seier, og vinneren av dagens kamp vil slå seg inn i topp fire.

DEL Hudson-Odoi, Giroud og Kovacic er alle satt ut av startelleveren til Thomas Tuchel, som altså gjør tre endringer fra laget som spilte 0-0 mot Manchester United i helgen.

DEL Chelsea i 3-4-2-1: Edouard Mendy - Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger - Reece James, N'Golo Kanté, Jorginho, Ben Chilwell - Hakim Ziyech, Mason Mount - Timo Werner.

DEL Diogo Jota er med i Liverpool-troppen igjen etter lengre tids skade og gir Klopp mye sprengstoff fra benken om nødvendig.

DEL Jürgen klopp gjør to endringer fra laget som slo Sheffield United i helgen. Fabinho kommer inn for herr Phillips, Alisson erstatter Adrían.

DEL Liverpool i 4-3-3: Alisson - Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Ozan Kabak, Andy Robertson - Thiago, Georginio Wijnaldum, Curtis Jones - Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané.

DEL Hei og velkommen til denne dekningen av storkampen mellom Liverpool og Chelsea!