I vinter lå TIL langflat etter Gjermund (30): – Å velge bort Tromsø var vanskelig

Nordens Paris har en spesiell plass i hjertet hans. Foran møtet med gammelklubben i helgen snakker Gjermund Åsen ut hvorfor han ikke er TIL-spiller i dag.

PROFIL: Gjermund Åsen, her på en kafe midt i Lillestrøm sentrum, skal denne helga komme tilbake for å spille mot gammelklubben. Foto: Rune Robertsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Søndag ettermiddag skal «Gutan» møte opp på Alfheim. De spiser middag, og skal litt senere spasere ned trappene, og inn i hjemmegarderoben. For Gjermund Åsen blir det ikke slik. Den tidligere TIL-profilen spiller på bortelaget, og skal i stedet lade opp på et hotell i sentrum sammen med resten av Lillestrøm-gjengen.

– Det blir morsomt å komme tilbake til Tromsø. Sist jeg var i byen var i 2019. TIL hører hjemme i Eliteserien, og det å være tilbake der å spille mot dem ser jeg veldig frem til, sier Gjermund Åsen, som var en av TILs største profiler mellom 2015 og 2018.

iTromsø møter den frittalende 30-åringen på en utendørskafé på Lillestrøm, noen dager før han skal reise nordover. I den varme østlandssola kommer Åsen kjørende på en elsykkel, som parkeres over gata fra kafeen, bare et par steinkast unna jernbanestasjonen de aller fleste bare kjører forbi på vei til eller fra Gardermoen.

Les også Gladnyhet for TIL: Åpner for 2.000 tilskuere på Alfheim

Budkrig

Etter å ha vært fire år i TIL, ble det en heftig budrunde vinteren før 2019-sesongen. «Alle» de store klubbene ville ha Åsen. Brann la inn bud. Molde la inn bud. Men ikke minst Åsens gamle klubb RBK, var på banen. Til slutt endte det opp med at storklubben fra Trondheim la inn det avgjørende budet på over fire millioner kroner.

Oppholdet i Trondheim ble variabelt. I perioder var Åsen fast på RBK. Andre ganger helt ute i kulden. Til slutt endte det med at Åsen før jul fikk beskjed om at nytrener Åge Hareide ville satse annerledes.

TIL varslet tidlig en interesse, og la inn bud om et lån. Samtidig var Brann på nytt interessert, og altså Lillestrøm.

– Tromsø var inne i bildet. Det samme var flere klubber. Jeg hadde litt å velge i, og var på den måten heldig og privilegert. Til slutt måtte jeg fatte et valg, som man må gjøre mange av i livet. Da var det å fatte et valg som var riktig for meg på det tidspunktet, sier Åsen på iTromsø.

– Hva gjorde at du valgte bort TIL?

– Jeg følte meg sterkt ønsket på Lillestrøm. Jeg hadde en mulighet til å dra hit med Pål (Andre Helland, red. anm.). Lillestrøm er en stor klubb med en stolt historie som har vært nede å hentet litt fart, sier Åsen.

Han legger ikke skjul på at å si nei til TIL var et vanskelig valg.

– Det synes jeg absolutt. For da Tromsø kom på banen begynner jo årene der oppe å spilles av i hodet. Ja, vi lå nede i nedrykksstriden en del, men vi hadde også mange gode opplevelser. Og spillergruppa var tett knyttet sammen. Mye positivt kom opp, da jeg begynte å tenke på Tromsø, sier han.

Uviss framtid

Lånekontrakten med Lillestrøm går ut sesongen. Da skal han etter planen returnere til Trondheim og RBK for det siste året i avtalen. Om det faktisk vil skje er usikkert. For det er ikke utenkelig at Lillestrøm vil forlenge avtalen, hvis RBK ikke vil satse på Åsen. Samtidig kan andre klubber, som TIL, komme på banen.

– Jeg har aldri vært noen planlegger av fremtiden, verken i hverdagen eller hva jeg skal gjøre neste år. Jeg er nok prototypen på å leve i nuet, sier Åsen.

Han poengterer at oppholdet nordpå har satt sine spor.

– Både klubben og byen har en spesiell plass i hjertet mitt. Det er fire år jeg verdsetter veldig høyt. Jeg har fått venner for livet der, og jeg er veldig glad i folk i byen og rundt laget, sier Åsen som fortsatt har kontakt med flere av dagens TIL-spillere.

– Magnus Andersen snakker jeg med hver dag. Han er en veldig god venn som jeg klaffet med fra dag en. Så har du Kent-Are Antonsen og Jacob Karlstrøm og de gutta der. Mange gode venner som jeg setter pris på.

– Hvordan blir det å gå ut på matta da?

– Når det er en fotballkamp skrus hjernen litt av. Da er instinktene som råder, og man føler seg fri som et lite barn. Det gjelder å bare nyte de minuttene man er ute på en fotballbane. En karriere er kort, så det er viktig å nyte det man får. Men klart, det blir spesielt å lande på Langnes igjen, sier Åsen som ikke legger skjul på at gamle venner kan få høre det ute på banen.

– Det kan komme noen meldinger utpå der, men at det er noe kaffeslabberas, det tror jeg ikke det blir, sier Åsen.

– Har du fulgt mye med på TIL siden du dro?

– Jeg har sett så mange kamper jeg bare kan. Og når det har vært mulighet har jeg benket meg ned i 90 minutter. Så jeg har god kontroll på hva som møter oss, sier Åsen.

Les også Brøt selvpålagt taushet etter halvannen måned: – Kokte

– Fotballnerd

Han følger også med gammelklubben Ranheim, og var skuffet da de ikke tok turen opp sammen med TIL fra 1.-divisjon forrige sesong.

– Jeg er litt sånn fotballnerd, men synes det er artig å se vennene mine spille fotball.

For minnene fra Tromsø lever fortsatt i beste velgående.

– Det føles ikke ut som 2,5 år siden jeg dro fra Tromsø. Senest i morrest fikk jeg opp et minne på snapchat om at vi holdt på med noe kødd i garderoben på Alfheim for tre år siden.

Og hvis han skulle score på Alfheim, er det ikke planlagt noen spesiell feiring.

– Nei, men skulle det skje ville jeg vise respekt for de på andre laget, som er vennene mine. Det er litt som jeg er oppdratt. Du feirer ikke opp i trynet på vennene dine. Det blir nok ganske lavmålt.