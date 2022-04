Mener Haaland-overgang til City vil være en stor smell for United

MANCHESTER (VG) Da Erling Braut Haaland gikk til Borussia Dortmund i januar 2020, prøvde angivelig Manchester United å hente ham. Nå virker 21-åringen å ende opp hos byrivalene i Manchester City.

MØTES IGJEN? Erling Braut Haaland og Phil Foden prater sammen etter at Borussia Dortmund og Manchester City møttes i Champions League sist sesong.

– Det er en stor smell for United, som er under på listen når det kommer til store signeringer. De ville ha elsket Haaland, men de har ingen sjanse, sier Stuart Brennan, mangeårig fotballjournalist i lokalavisen Manchester Evening News, til VG.

Daily Mail, The Athletic og The Times har alle skrevet at Erling Braut Haaland vil bli City-spiller til sommeren, mens BBC skriver at en avtale er veldig nær.

Det tror Brennan vil smerte både internt i Manchester United og deres supportere. VG og en rekke medier har omtalt at United og daværende manager Ole Gunnar Solskjær ønsket seg Haaland i januarvinduet 2020. Den gang gikk Haaland fra Salzburg til Dortmund.

Når det ventes at Haaland gjør overgang denne sommeren, virker det ikke som United har vært et stort alternativ.

– City er i en mye mer attraktiv posisjon, spesielt når det ser ut som United ikke får Champions League-plass. Maktbalansen i Manchester har endret seg dramatisk de siste årene, sier Brennan og tenker på tiden etter at Sir Alex Ferguson ga seg på Old Trafford.

Martin Lipton, reporter i The Sun, tror også det vil gjøre vondt for United-fansen å se Haaland i lyseblå drakt.

– De vil ikke bli glade. Men de bør ikke bli overrasket. United kan kanskje konkurrere med City på lønninger, men ikke på noe annet. Hvorfor skal en verdensklassespiller signere for et lag som ikke er i Champions League, sier Lipton.

Sam Wallace, anerkjent reporter i The Telegraph med 400.000 følgere på Twitter, beskriver forskjellene på Manchester City og Manchester United som store for øyeblikket:

– Det er to ekstremt ulike klubber. Manchester City er veldig godt organisert for den moderne fotballen og det er stor harmoni i klubben, det er som en lykkelig familie. De har en klar filosofi, sier Wallace og fortsetter:

– Det kunne ikke vært mer annerledes i Manchester United. De har byttet mange managere siden Ferguson ga seg og alle har vært ulike typer med ulike prinsipper i arbeidet deres.

Wallace tror det legger press på konkurrentene til City om de får tak i Haaland.

– Han er den beste unge målscoreren sammen med Kylian Mbappé (PSG). Spørsmålet er hva resten av ligaen gjør, og hva Liverpool svarer med, sier Wallace.

KAPTEIN: Alfie Haaland i duell med David Beckham i 2000.

VG møtte Manchester City-supporter Rob Barber utenfor Etihad i helgen. Han tror far Alfie Haalands fortid i klubben (2000–2003) er avgjørende for at sønnen virker å komme til Pep Guardiolas slagkraftige mannskap.

– Faren vil ha stor innflytelse på valget og at han kommer til City. Jeg kunne aldri se ham i United-trøye, sier Barber.