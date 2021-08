Flere medier: Messi og PSG enige - flyr til Paris tirsdag

Det hersket full forvirring rundt fremtiden til Lionel Messi etter flere meldinger om at Barcelona gjorde et siste forsøk på å beholde stjernespilleren. Nå melder flere medier at han er enig for PSG.

På søndag tok Messi et tårevått farvel med klubben - og PSG har blitt hyppig nevnt som neste klubb for 34-åringen.

Natt til tirsdag hevdet det katalanske TV-programmet La Porteria og avisen Diario AS at Barcelona hadde gjort et siste forsøk på å beholde Messi med et nytt tilbud.

– Det er ganske liten realisme i det håpet Barcelona-supporterne sitter med at dette skal la seg løse. Det er fortsatt den lille prosenten frem til PSG bekrefter overgangen, men de forsøker nok alt de kan, sier Petter Veland under VGTVs ekstrasending om Messi-situasjonen.

NYTT TILBUD: Barcelona skal ha kommet med et nytt kontraktstilbud til Lionel Messi, ifølge flere medier. Foto: ALBERT GEA / X01398

Opplysningene ble også etter hvert avvist av flere andre medier. Den argentinske storavisen Diario Ol skrev tidligere tirsdag at Messi drar til Paris i løpet av dagen.

Like før klokken 12.00 meldte den franske storavisen L’Equipe at Messi og PSG er enige om en avtale. Det skal bare ha vært noen detaljer i kontrakten som gjensto, men det er partene nå enige.

Ifølge avisen skal Messi nå fly til Paris der han vil gjennomføre en medisinsk test og så skrive under på kontrakten. Han vil bli presentert onsdag, ifølge avisen.

Veland mener rapportene som har kommet om et nytt Messi-tilbud fra Barcelona, har oppstått som følge av flere ting.

– Det er tre store saker i Spania nå. Superligaen, CVC-avtalen - som er enrom i seg selv - i tillegg til Messi-situasjonen med La Ligas lønnstak. Dette inneholder samtlige som har makt i spansk fotball. Disse snakker sammen, og det er det som gjør at det fortsatt er noen som håper at en avtale skal påvirke den andre, og dermed flytte lønnstaket til Barcelona, sier Veland, før han kommer med en klar beskjed:

– Det er en syltynn teori.

Journalisten Fabrizio Romano melder også at Messi kommer til å bli PSG-spiller innen kort tid:

Allerede i går begynte PSG å rigge utenfor klubbens stadion Parc des Princes. Det resulterte i at flere hundre fans møtte opp mandag både der og på privatflyplassen i Paris.

Sikkerhetspersonell har sperret av flere gater i området, og ifølge flere hold skal klubben ha leid Eiffeltårnet de neste dagene.

Sist det ble gjort var da Neymar ble offentliggjort i 2017 - også han fra Barcelona.

Det er rigget til fest utenfor PSGs hjemmebane. Foto: Rafael Yaghobzadeh / AP

Ifølge franske medier skal PSG tidligere i sommer ha forberedt et tilbud til Lionel Messi i tilfelle han ikke skulle fortsette i Barcelona. Torsdag kveld ble det et faktum – og ikke lenge etter begynte ryktene om PSG å svirre. Nå blir overgangen etter alt og dømme en realitet.

Saken utvides.