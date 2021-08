Medier: Barcelona med nytt tilbud til Messi

Flere medier hevder Barcelona skal ha kommet med et nytt kontraktstilbud til Lionel Messi.

NYTT TILBUD: Barcelona skal ha kommet med et nytt kontraktstilbud til Lionel Messi, ifølge flere medier. Foto: ALBERT GEA / X01398

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Torsdag kveld forrige uke ble det bekreftet at Lionel Messi forlater klubben etter over 20 år i klubben.

På søndag tok han et tårevått farvel med klubben - og PSG har blitt hyppig nevnt som neste klubb for 34-åringen.

Men nå hevder altså det katalanske TV-programmet La Porteria og avisen Diario AS at Barcelona gjør et siste forsøk på å beholde sin store, store stjerne.

Ifølge mediene skal Barcelona-direktør Ferran Reverter ha kommet med tilbudet til Messis leir natt til tirsdag i et «siste forsøk» på å beholde ham.

Den argentinske sportsjournalisten Roy Nemer skriver på Twitter at Messi skal ha oppholdt seg på Ibiza den siste tiden. Der har også Barcelona-president Joan Laporta ha oppholdt seg, skriver NTB.

Han skriver også at flyet til Messi, som sto i Ibiza, i natt var på vei til Argentina. Det er uvisst om Messi var med på flyet.

Den argentinske storavisen Diario Ol melder parallelt at Messi drar til Paris tirsdag.

Fotballekspert Guillem Balague melder på sin side at Barcelona ikke skal ha kommet med det angivelige tilbudet til Barcelona. Han er sett på som en svært troverdig stemme.

– En kilde i klubben fornekter at de skal ha kommet med det nye tilbudet i natt. Samtalene fortsetter med PSG. Detaljer om bilderettigheter og lønn blir fremdeles diskutert. Paris vil dra dette i land så fort som mulig, skriver Balague på Twitter.

Journalisten Graham Hunter er i likhet med Balague svært tett på spansk fotball. Han har skrevet flere bøker om nettopp Barcelona, og kjenner klubben og ligaen tett gjennom sine to tiår i Spania.

– Når det kommer fra @marcmarba (La Porteria-journalist) peier det ofte å stemme. Han melder at Messi og Barcelona diskuterte et nytt tilbud mandag kveld. Om dette stemmer, er det enormt, skriver han på Twitter.