Avis om kaosscener i maratonløp: Jaktet rekord – ble tvunget til å snu

Tre mann lå an til en drømmedag og jaktet ny løpsrekord under Stockholm maraton. Så ble de nødt til å stoppe og snu.

RAMMET: Felix Kirwa, John Langat og Tesfaye Lencho Anbesa under årets utgave av Sotckholm Marathon.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Det melder svenske Expressen lørdag, som omtaler tabben som en «arrangørskandale» og beskriver at det oppstod «kaosscener».

For Felix Kirwa, Tesfaye Lencho Anbesa og Merhawi Kesete hadde en solid ledelse da de tok av på feil vei på Södermalm i maratonløypa i Stockholm sentrum.

Motorsykkelpolitiets tabbe?

Aftonbladet skrev først at det var funksjonærer i løypa som skal ha vist dem feil vei, men kort tid senere har avisen snakket med arrangementssjefen.

David Fridell forklarer at punktet der tettrioen løp feil er et vanskelig, men at det er motorsykkelpoliti som skal geleide utøverne rett vei.

– Men av en eller annen grunn så løper de feil der. Vi har kanskje ikke vært tydelige nok eller så har politiet misset og glemt det, sier han.

Stor frustasjon

Tettrioen skal ifølge samme avis ha løpt cirka én kilometer før de ble gjort oppmerksomme på det hele. De skal naturligvis ha stoppet og snudd og ble innhentet av utøvere de i utgangspunktet hadde hektet av.

– Det er fryktelig vanskelig. Det var et herlig løp fram til dette og man var på vei mot løpsrekord. Det er kjempetrist. Det skal ikke skje, sier Fridell.

Tidstapet for Kirwa, Anbesa og Kesete ble på minst to minutter og TV-bildene skal ha vist de tre løperne i stor frustrasjon på vei tilbake til riktig strekning.

– De er ikke glade, sa TV4-ekspert Lennart Julin.

Rekorden på to timer, 10 minutter og 11 sekunder kunne de glemme. Det var kenyaneren Kirwa som vant løpet på tiden 2:11.06.

– Jeg er veldig glad for å vinne, men vi løp feil og klarte ikke rekorden på grunn av det, sier han til TV4.