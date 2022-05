Fransk stjerne og norsk unikum laget Solvalla-fest

Den franske stjernetraveren Etonnant gikk til topps i Elitloppet etter en finale som inneholdt det meste. De «norske» innslagene forsvant i kvalifiseringen.

Odd Herakles og kusk Tom Erik Solberg etter seieren verdt 1 million kroner på Solvalla søndag.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Vinnerhesten ble kusket av Anthony Barrier. Trener og eier er nederlandske Richard Westerink. Premiesjekken var på fem millioner svenske kroner.

Veien mot seieren ble samtidig av det dramatiske slaget. 700 meter før mål tapte Etonnant terreng etter å ha slått over i galopp, men stjernetraveren fant raskt travet igjen. Ut av siste sving angrep den franske superhesten i fjerdespor og avgjorde sikkert nedover oppløpet.

– Det er helt vilt. Han var best i dag, sa kusk Barrier til TV 4 etter triumfen.

Det svenske håpet Hail Mary ble nummer to. Den tyske hesten Mister F. Daag, med nederlandske Robin Bakker i sulkyen, sto for et sjokk ved å vinne sitt kvalifiseringsheat. I finalen fulgte ekvipasjen opp med en sterk tredjeplass.

Fjorårsvinner Don Fanucci Zet fikk spor én i finalen etter å ha vunnet sitt kvalifiseringsheat på en overbevisende måte. Mange pekte da på den regjerende mesteren som klar seiersfavoritt, men i finalen galopperte Don Fanucci Zet så fort bilen slapp feltet.

Norske Dagfin Henriksen kusket sin canadiske stjernehest Perfetto i det første kvalifiseringsløpet til Elitloppet søndag. Duoen satte farge på løpet og var nær ved å knipe ledelsen. I stedet ble det en tyngre reise, delvis utvendig for lederhesten, og til slutt glapp finalebilletten.

Finale ble det heller ikke for norskfødte Cokstile, som sammen med kusk Christoffer Eriksson havnet sist underveis i det første kvalifiseringsløpet. Hesten avsluttet bra, men det ble for langt fram til finalebillettene.

I kaldblodsløpet for eliten slo norske Odd Herakles de svenske og finske konkurrentene. Tom Erik Solberg knallet til fra start og overtok teten tidlig fra sitt bakspor på sprintdistansen. Seieren var verdt 1 million kroner.