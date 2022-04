For en spiller og for en scoring! Hat tricket fullføres i det italieneren feier til med strak vrist inne på tolv meter. Treffer den helt perfekt på halv volley før den suser opp i krysset! Haikin sjanseløs! Zaniolo gjør i tillegg alt av forarbeidet selv i det han parkerer Marius Høibråten.

Vi er i gang igjen! Her får vi håpe Morten Kalvenes har dratt litt magi opp av hatten under pausepraten.

Vi er i gang igjen! Her får vi håpe Morten Kalvenes har dratt litt magi opp av hatten under pausepraten.

39′ DEL