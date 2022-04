DEL

Glimt-trener Kjetil Knutsen må finne seg i å ta plass på tribunen i kveld, etter at UEFA besluttet å utestenge ham grunnet bråket i spillertunnelen på Aspmyra i forrige uke. Det har Knutsen lite forståelse for.

– Det utrolige er at de sier jeg utgjør en sikkerhetsrisiko, men de plasserer meg tydeligvis på tribunen. Den som ser det logiske i det, den er god, sier han til Viaplay. Assistenttrener Morten Kalvenes leder laget fra sidelinjen på Stadio Olimpico.