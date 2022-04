Ronaldo viser frem datteren for første gang - mistet sønnen under fødsel

Cristiano Ronaldo (37) deler et bilde av sin nyfødte datter. Samtidig takker superstjernen for støtten etter at tvillingsønnen døde under fødselen.

FAMILIEN SAMLET: Cristiano Ronaldo har fått hjem sin nyfødte datter. Han har fem barn: Cristiano jr, tvillingene Eva og Mateo, Alana Martina og den nyfødte datteren. De to sistnevnte har han sammen med Rodriguez.

Tidligere denne uken meddelte Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez at de var i sorg etter å ha mistet en sønn under fødselen. Kun datteren overlevde av tvillingene.

– Georgina og datteren vår er endelig sammen med oss. Vi ønsker å takke alle for gode ord og handlinger. Deres støtte er veldig viktig, og vi har følt kjærligheten og respekten dere har for familien vår. Det er tid for å være takknemlig for livet vi har ønsket velkommen til verden, skriver Ronaldo på Instagram.

I kommentarfeltet deler en rekke fotballprofiler støttemeldinger og hjerte-emojier.

Under storkampen mellom Liverpool og Manchester United reiste hele stadion seg og klappet for Ronaldo og hans familie. Det skjedde etter syv minutter, som er portugiserens draktnummer.

Ronaldo var ikke i kamptroppen, men fikk med seg hyllesten fra publikum.

«En verden. En sport. En global familie. Takk, Anfield. Jeg og min familie vil aldri glemme dette øyeblikket av respekt og medfølelse», skrev han om støtten.

Ronaldo er fra før far til Cristiano jr, tvillingene Eva og Mateo og Alana Martina. Sistnevnte fikk han sammen med Rodriguez. Den nyfødte datteren blir nummer fem i flokken.