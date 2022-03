Landslagsuttak i dag: Berisha med for Norge

Viking-spissen med blant Ståle Solbakkens utvalgte.

Veton Berisha, her fra en kvalikkamp mot Tyrkia, er med i Norges to privatlandskamper mot Slovakia og Armenia.

Norge møter Slovakia 25. mars og Armenia 29. mars – begge privatlandskamper på Ullevaal stadion i Oslo.

Da landslagssjef Ståle Solbakken tok ut troppen til kampene tirsdag, var Viking-kaptein Veton Berisha en av spillerne som ble presentert.

27-åringen står med sju A-landskamper for Norge.

Berisha har vært med på landslaget det siste året - også i viktige kvalikkamper. Men en skade stoppet ham fra å være med i de to avgjørende VM-kvalikkampene mot Latvia og Nederland i fjor høst.

Landslagssjef Ståle Solbakken fant plass til Viking-spissen i sin tropp.

I tillegg er også Stavanger-karene Kristian Thorstvedt og Birger Meling med i Norges tropp. Det samme er Julian Ryerson (med en fortid i Viking) og stjernespissen Erling Braut Haaland.

Jærbuen var sist helg tilbake i spill for Borussia Dortmund etter en skadeperiode på halvannen måned.

Elabdellaoui tilbake

Omar Elabdellaoui er tilbake for Norge. Han var borte fra landslaget i halvannet år. Han pådro seg øyeskader under nyttårsfeiring for vel 14 måneder siden og hadde en lang rekonvalesenstid før han gjorde comeback for Galatasaray i februar i år.

Her er den norske troppen:

Keepere: André Hansen (Rosenborg), Ørjan Håskjold Nyland (Reading), Jacob Karlstrøm (Molde)

Forsvar: Kristoffer Ajer (Brentford), Fredrik André Bjørkan (Hertha Berlin), Omar Elabdellaoui (Galatasaray), Stian Gregersen (Bordeaux), Birger Meling (Rennes), Andreas Hanche-Olsen (Gent), Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord), Julian Ryerson (Union Berlin), Leo Skiri Østigård (Genoa).

Midtbane: Fredrik Aursnes (Feyenoord), Sander Berge (Sheffield United), Mats Møller Dæhli (Nürnberg), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Mathias Normann (Norwich), Ola Solbakken (Bodø/Glimt), Morten Thorsby (Sampdoria), Kristian Thorstvedt (Genk), Martin Ødegaard (Arsenal).

Angrep: Veton Berisha (Viking), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Joshua King (Watford), Alexander Sørloth (Real Sociedad)

To vikinger på U21

Også på Leif Gunnar Smeruds U21-landslag til EM-kvalifiseringskampen mot Østerrike 29. mars er det Viking-spillere.

Både Sebastian Sebulonsen og Markus Solbakken er med i troppen. Det samme er tidligere Viking-spiller Henrik Heggheim som spiller i danske Brøndby.

– Markus var med oss tidlig. Så stagnerte han i en periode, men han har våknet voldsomt til liv i Viking, sier U21-sjef Smerud.

Her er U21-troppen:

Keepere: Kristoffer Klaesson (Leeds), Mads Hedenstad Christiansen (Lillestrøm), Oliver Petersen (Molde).

Forsvar: Jesper Daland (Cercle Brugge), Henrik Heggheim (Brøndby), Colin Rösler (Lillestrøm), Ole Martin Kolskogen (Brann), Sebastian Sebulonsen (Viking), Fredrik Oppegård (PSV Eindhoven), Josef Brian Baccay (Odd), Eskil Smidesang Edh (Lillestrøm).

Midtbane: Markus Solbakken (Viking), Kristoffer Askildsen (Sampdoria), Elias Kristoffersen Hagen (Bodø/Glimt), Håkon Evjen (AZ Alkmaar), Johan Hove (Strømsgodset), Hugo Vetlesen (Bodø/Glimt), Tobias Christensen (Vålerenga)

Angrep: Noah Holm) Rosenborg), Erik Botheim (Krasnodar), Osame Sahraoui (Vålerenga), Emil Konradsen Ceïde (Sassuolo), Jørgen Strand Larsen (Groningen)

Fakta Slik blir fotballåret for A-landslaget menn * 25. mars: Slovakia (h) * 29. mars: Armenia (h) * 2. juni: Serbia (b) * 5. juni: Sverige (b) * 9. juni: Slovenia (h) * 12. juni: Sverige (h) * 24. september: Slovenia (b) * 27. september: Serbia (h) De seks siste kampene inngår i Uefas nasjonsliga Les mer