Ganddals nummer tolv avgjorde for Ganddal

Nummer tolv sikret seieren med sin 2-1-scoring for Ganddal mot Bogafjell på Ganddal idrettspark i G13 1. divisjon.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Anders Skjæveland Lid sørget for at Ganddal fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål etter kun åtte minutter. Ganddal-angriperen har scoret sju mål denne sesongen. Jonah Eide Bærheim sørget for balanse i Bogafjell-regnskapet da han satte inn 1-1 to minutter før pause.

Ganddal hadde grunn til å juble mot Bogafjell

Spiller nummer tolv sendte Ganddal foran igjen da han satte inn 2-1 ett minutt før full tid. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-1.

Ganddal leder serien

Ganddal har fire seirer på sine fem siste kamper.

Etter mandagens kamp ligger Ganddal på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Bogafjell er på sjuendeplass med null poeng.

I neste runde er det mye å se frem til. Da skal Ganddal måle krefter med Kåsen 6. september, mens Bogafjell møter Bryne samme dag.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.