Dortmund-topp med krystallklar Haaland-beskjed – uaktuelt med salg

Borussia Dortmunds sportssjef Sebastian Kehl svarer et blankt «nei» på spørsmål om det finnes et scenario som åpner for at Erling Braut Haaland selges i sommer.

Erling Braut Haaland viste målform i den tyske cupen lørdag. Foto: Martin Meissner / AP / NTB

Lørdag innledet Haaland sesongen med målshow da Dortmund slo Wiesbaden 3-0 i den tyske cupen. Den norske superstjernen sto bak samtlige tre scoringer.

Etter kampen ble sportssjef Sebastian Kehl spurt av TV-kanalen Sky Sports om det finnes noe scenario som kan gjøre at klubbens største stjerne forsvinner ut stadionportene i sommer. Svaret var ikke til å misforstå.

– Nei! Hva slags scenario skulle det være? Vi har forpliktet oss klart på dette området, sa Kehl.

Vil ikke vekk

Haaland står med formidable 60 mål på 60 kamper for Dortmund etter overgangen fra Salzburg i januar 2020. I hele perioden har samtidig overgangsspekulasjonene rast rundt jærbuen.

Noe nær alle Europas storklubber er satt i forbindelse med nordmannen.

Kehl hevder imidlertid at Haaland ikke har det travelt med å komme seg av gårde.

– Erling føler seg utrolig komfortabel med oss, han ønsker å oppnå noe med dette laget, og jeg har overhodet ikke følelsen av at han ønsker seg vekk, sa han.

Klausul

Dortmund har allerede solgt Jadon Sancho til Manchester United i sommerens overgangsvindu. Dersom også Haaland skulle forsvinne, ville det vært et hardt sportslig slag for storklubben.

Nordmannens nåværende Dortmund-kontrakt løper til 2024, men det er rapportert om at han skal ha en utkjøpsklausul som kan utløses neste sommer. Den skal lyde på 75 millioner euro, tilsvarende rundt 800 millioner kroner.

Det er markant lavere enn det som antas å være måltyvens verdi i markedet.