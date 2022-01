Sette satsinga på vent i tre år - no er ho ein del av Sola sitt europaeventyr

– Min største styrke som keeper er innsatsen min. Eg er flink til å gje alt, og bruker mykje tid på sjølvevaluering, seier Sola-keeperen.

For halvanna år sidan studerte ho og naut livet i Australia. No vil Amalie Frøland bevise at ho fortenar plassen som førstekeeper i Sola.

