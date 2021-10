Moe kritiserer Solskjær-dekning: – Altfor mye negativitet

MOLDE (VG) Mens Molde lekte seg til tabelltopp hjemme mot Tromsø, gikk Manchester United på et sviende nederlag mot Leicester. Solskjærs tidligere assistent, Molde-trener Erling Moe, mener Solskjær fortjener mer skryt.

Andreas Hellenes, VG

Simon Zetlitz Nessler, VG

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Tapet var Manchester Uniteds første bortetap i Premier League siden januar 2020, men det var samtidig også deres tredje tap i løpet av de fem siste kampene. Etterpå haglet kritikken.

De neste ukene kommer toppkampene på rekke og rad for Manchester United, men ifølge Molde-trener Erling Moe, er presset noe Solskjær trives godt med.

– Det er nesten da han er best. Han har en stor ro over seg i disse situasjonene, så jeg vet at han håndterer dette veldig bra. Det har han bevist tidligere også når det han vært trøkk og press rundt ham, mener Moe.

ASSISTENT: Erling Moe har vært tett på Ole Gunnar Solskjær i mange år.

Molde-treneren mener Solskjær tidvis også får kritikk ved seirer, før han sender en liten bredside mot norsk presse.

– Jeg synes faktisk det at norsk presse hiver seg på og kopierer det som står i engelsk presse ... Jeg synes det er altfor mye negativitet som skrives. Vi bør av og til også prøve å fremheve at vi har fått en manager i en av verdens største klubber. Det kan være siste gangen, og da synes jeg det er synd at vi ikke dyrker det mer, sier Moe.

– Men selvsagt skal vi være ærlig og oppriktig - det er ikke det jeg mener. Men jeg synes det bikker ofte litt mye i den negative retningen i forhold til jobben han gjør, mener han.

STJERNETRIO: Erling Braut Haaland, Ole Gunnar Solskjær og Erling Moe sammen etter at Molde vant 1–0 hjemme mot Rosenborg høsten 2018.

– Har du noe konkret eksempel?

– Hvis vi ser fremgangen Manchester United har hatt siden han kom dit, så har han jo gjort en veldig god jobb. Han har bygd et slagkraftig lag som gjør at det blir stilt enda høyere forventninger - og det er jo hans fortjeneste. Litt mer skryt av sånne ting synes jeg han fortjener. Jeg synes han får for lite skryt for å være ærlig, mener Solskjærs gamle assistenttrener.

– Mange ganger så synes jeg det som står i norsk presse bare er en henvisning til det som står i en avis i England. Man kan se reportere som står og holder frem aviser og sånne ting, fortsetter Moe før han med et lurt smil om munnen kommer med en oppfordring til den norske pressen:

– Prøv å skriv noe selv da! Det er viktig.

– Tror du han sitter i den sjefsstolen lenge?

– Ja, det tror jeg. Mitt inntrykk er at han i hvert fall har en god posisjon der og en høy stjerne. Så håper jeg at det snur for Ole Gunnar. Det fortjener han.

TROR PÅ GAMLESJEFEN: Erling Moe tror Ole Gunnar Solskjær blir værende i Manchester United i god tid fremover.

TV 2s fotballekspert, Erik Thorstvedt, mener dynamikken rundt Solskjærs jobbsituasjon har blitt litt trettende.

– Jeg tror de som styrer Manchester United har mye mer is i magen. Jeg tror de greiene er overdrevne, og at han sitter trygt.

– Pendelen svinger hele tiden frem og tilbake. Nå har det gått så mange år, tre år, og han har hatt tiltro hele veien. Det tror jeg fortsatt han har, sier han.