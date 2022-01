Svømmestjerne an­klager faren for seks­uelle over­grep

Den ungarske svømmestjernen Liliána Szilágyi (25) anklager faren for psykisk, fysisk og seksuelt overgrep – og advarer lillesøsteren Gerda (18) om at han også «bruker» henne.

STERKE PÅSTANDER: Liliana Szilagyi under OL i Rio de Janeiro for snart fem og et halvt år siden.

Publisert: Publisert: I går 21:49

Butterflyspesialisten Liliána Szilágyi deltok i OL i London 2012 som 15-åring og Rio de Janeiro for fem og et halvt år siden. Hun har vunnet ungdoms-OL og tok EM-sølv i 2016.

I sommer sto hun over Tokyo-OL med en begrunnelse om at hun trengte mer tid til å pleie sin «kropp og sjel».

Nå har hun vekket voldsom oppsikt i hjemlandet og svømmeverden. Årsaken er at hun forrige uke offentlig beskyldte faren Zoltan Szilágyi (54) for psykiske, fysiske og seksuelle overgrep mot henne og moren.

– Jeg ble dårlig behandlet, ofte og uforutsigbart. Han ville føle makt over meg, enten det var kroppslig avstraffelse, trusler eller seksuelle overgrep, skriver hun i Instagram-posten hun publiserte for fem dager siden.

Ifølge Daily News Hungary har hun nå latt seg intervjue om den i TV-programmet «Elviszlek Magammal», der hun gjentar beskyldningene mot faren. Ifølge den ungarske storavisen Blikk var også hennes kjæreste Zsombor Lengyel og hennes besteforeldre med i programmet.

Hun forteller at moren forlot faren i 2016, og at de to – mor og datter – nå har funnet sammen for å støtte hverandre «i alt».

OL I RIO: Liliána Szilágyi i aksjon i OL-semifinalen i 2016.

Zoltan Szilágyi, som selv har deltatt i tre OL (1988, 1992 og 2000), jobber som advokat og var tidligere datterens trener. Han tilbakeviser påstandene, som Liliána Szilágyi først publiserte på Instagram. Han uttaler at hun ikke kan bevise at han noen gang har misbrukt henne, hennes mor og søster.

Ifølge swimswam.com har han skriftlig meddelt at han vil løse saken i rettssystemet.

Det ungarske nettstedet Origo har publisert farens svar til sin eldste datter, der han blant annet skriver: «Du har gjort det du nå gjør mot meg i seks år. Så langt har jeg tidd stille. Når du nå har blandet inn din søster, må jeg uttale meg – først og fremst – til allmennheten. Etter det vil jeg ikke forsvare eller forklare meg i mediene, for hvordan kan jeg jeg bevise at jeg aldri har slått eller misbrukt deg, din mor eller din søster. Samtidig vil dette bli klarlagt i den rettslige behandlingen av meg.»

Han viser til at han for seks år siden sluttet å sørge for Liliána Szilágyi og moren, hans daværende kone, økonomisk.

– Både du og jeg kjenner årsaken, skriver han – uten å utdype det.

Han avslutter «brevet» stilet til «Kjære Liliana» med å be henne ta morens etternavn i stedet for Szilágyi, som han angivelig har bedt henne om tidligere.

– Fordi jeg ikke synes det er passende for deg eller meg at du kaller deg Liliana Szilágyi.

Det ungarske svømmeforbundet skal ha startet en undersøkelse på bakgrunn av påstandene fra Liliána Szilágyi, som hevder at faren skal ha utsatt henne for overgrep – psykisk, fysisk og seksuelt – fra hun var en liten jente og frem til for fem-seks år siden.

Søsteren Gerda Szilágyi (18), som fortsatt trener under faren Zoltan og ble ungarsk mester i ryggsvømming i 2021, tilbakeviste siste fredag delvis storesøsteren påstander i et såkalt åpent brev formidlet av det ungarske nyhetsstedet Index. Hun går imidlertid mest i rette med – og er «rasende» på – det ungarske forbundets president, som ifølge Gerda Szilágyi med sine undersøkelser begår et karakterdrap på faren.

Hun hevder at faren aldri har tvunget noen til noe som helst, og at hun som medlem av familien siden 2003 (hennes fødselsår) ville lagt merke til om noen i den var blitt utsatt for overgrep.

I går svarte Liliána Szilágyis søsteren på Instagram, skriftlig og ved talende og sterke bilder av seg selv – blant andre et der hun har lukket sin egen munn med gaffatape.

«Min kjære lillesøster! Gerda! (...) Jeg beklager hvis du ikke forstår hvorfor dette skjer nå ... og mest av alt er jeg lei meg for at vår far bruker deg og navnet ditt som et skjold, på samme måte som han pleide å bruke meg. Dette er ikke din skam!», skriver Liliána Szilágyis til sin syv år yngre søster.