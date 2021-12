Tuchel slår tilbake etter Lukaku-utspill: – Liker det ikke

Romelu Lukaku har uttalt at han er misfornøyd med sin egen situasjon i Chelsea, og går langt i å kritisere Thomas Tuchel. Nå svarer manageren med samme mynt.

IKKE PERLEVENNER: Romelu Lukaku er misfornøyd med Chelsea, og Thomas Tuchel er misfornøyd med uttalelsene.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– La oss være ærlige. Jeg liker det ikke, for det skaper støy som vi ikke trenger. Det er enkelt å ta setninger ut av kontekst, men så klart liker jeg det ikke, sa Chelsea-manageren på en pressekonferanse fredag formiddag.

Tuchels utspill kommer i kjølvannet av at Lukaku, som scoret mot Brighton onsdag, har uttalt seg om sin situasjon i klubben.

For i et intervju med Sky Italia, som ble gjort tidligere i måneden, ga belgieren klart uttrykk for at han er misfornøyd med egen situasjon i Premier League-klubben.

– Fysisk har jeg det bra. Men jeg er ikke fornøyd med situasjonen i Chelsea, sa Lukaku.

Han går langt i å kritisere trener Tuchels taktiske disposisjoner.

– Tuchel har valgt å spille med et annet system, men jeg gir ikke opp, jeg skal være profesjonell. Jeg er ikke fornøyd med situasjonen, men jeg er profesjonell – og jeg kan ikke gi opp nå, sa belgieren.

Manageren sier utspillene kommer som en overraskelse, og han har ikke samme oppfatning av situasjonen som spissen angivelig har.

– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg føler ikke at han er misfornøyd, jeg føler det er helt motsatt. Hadde du spurt meg i går morges ville jeg sagt at jeg føler det er helt motsatt. Derfor er det en overraskelse. Men jeg er feil person å spørre, sa Tuchel på pressekonferansen.

Tyskeren gjentok en rekke ganger på pressekonferansen at sitater kan ha blitt tatt ut av kontekst for å skape overskrifter. Samtidig forteller han at han skal sette seg ned med belgieren.

– Vi skal gjøre det bak lukkede dører og åpent mellom oss selv, som jeg mener at forholdet vårt er og alltid har vært.

IKKE FORNØYD: Romelu Lukaku uttalte til Sky Italia at han føler seg bra fysisk, men ikke er fornøyd med situasjonen i Chelsea.

I intervjuet med italienske Sky gikk han og langt i å antyde at overgangen fra Inter til Chelsea foran denne sesongen ikke var helt etter hans egen plan.

– Jeg mener at alt som skjedde i fjor sommer ikke skulle skjedd på den måten ... hvordan jeg forlot Inter, måten jeg forlot klubben, hvordan jeg kommuniserte med Inter-fansen. Dette plager meg, fordi det ikke var rett tid, sa Lukaku.

Belgieren ga så uttrykk for at han håper å vende tilbake til Milano-klubben i fremtiden.

Chelsea ligger på annenplass i Premier League, åtte poeng bak Manchester City etter 20. spilte kamper. Og Lukaku signert i sommer en femårskontrakt med London-klubben.

