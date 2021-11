Oilers kriget inn seieren på Lillehammer: - Solid bortekamp igjen

Et Stavanger Oilers i kalasform hentet en ny sterk seier og tok sin syvende strake da de slo Lillehammer på borteis. Kampen ble en klassisk slitematch.

Oilers kjempet hele veien og det ga belønning da de tok sin syvende straker ved å slå Lillehammer.

Lillehammer - Oilers: 1–3

LILLEHAMMER: - Syv strake, ja? Det er bra, smiler Andreas Klavestad. Noe overrasket over rekken eget lag har fått frem.

– Men det er en solid bortekamp igjen, samme som mot Ringerike. Vi får kampen inn i vårt spor når vi score først og lever litt på resultatet gjennom matchen, konkluderer Klavestad.

Kristian Østby er enig med sin backkollega, selv om han sliter litt med å sette fingeren på akkurat hva Oilers gjør så riktig om dagen.

– Vi klarer å tette igjen bakover samtidig som vi produserer noen mål. Jeg har egentlig ikke noe bedre, vi spiller bra, ler Østby som allikevel trekker frem over- og undertall.

– Overtallet har nesten et mål hver kamp nå og det er veldig bra. I undertall er vi sterke og slipper ikke til så mange store sjanser. Vi er flinke til å være i skuddlinja, og det er rett og slett bra på begge fronter, skryter Østby.

Tok noen minutter å komme i gang

Et noe daft Oilers fra start og en del rot sørget for at Lillehammer fikk et par gode sjanser tidlig. Det ble imidlertid ikke uttelling og Oilers spilte seg etter hvert varme, og viste at det er mulig å score i undertall.

For mens Martin Lefebvre satt i fryseboksen ble Christoffer Karlsen spilt opp i midtsonen. Han satt fart mellom to Lillehammer-spillere før han sikkert ekspederte pucken i mål. Unggutten lot seg ikke affisere av at han ble hektet når han avsluttet.

– De er jo et lag som er ganske offensive og når sjansen byr seg, så må man bare ta den, sier Karlsen noe beskjedent om egen prestasjon. Han er imidlertid klar på at Oilers styrte det meste av kampen.

– Jeg føler på mange måter at vi har kontroll. Det de er gode på er jo å komme på disse kontringene, og vi gir dem kanskje litt for mange av de, men utenom det så har vi spillet i dag, sier Karlsen.

Scoringen ga Oilers tenning og de to styringen på kampen. Flere avslutninger fra blå og styringer, men det ble bare nesten. Mot tampen av perioden var det Lillehammer som hadde en god sekvens og det var kun en meget god Henrik Holm som hindret baklengs. Keeperen vartet opp med flere klasseredninger som sørget for at Oilers kunne beholde 1-0 til pause.

Henrik Holm viste sin klasse da han stoppet flere vriene skudd i første periode mot Lillehammer.

Også Trym Gran hadde det travelt i første periode mot Oilers. Lillehammer-keeperen måtte kapitulere en gang før første pause.

Slo umiddelbart tilbake

Nok en rotete start på perioden der ingen av lagene festet et skikkelig grep om begivenhetene. Dermed bølget det frem og tilbake til omtrent halvspilt periode, for da surret Oilers det til med byttene.

Det gjorde at Lillehammers Frank Gymer fikk fri passasje ute til høyre og derfra kunne han skjære inn mot mål. Deretter ble det spilt på tvers og pucken endte bak en utspilt Holm. Det kulle imidlertid ikke ta mange minuttene før Oilers var tilbake i ledelsen.

Etter en vunnet dropp offensivt spant Steven Whitney rundt før han prikket pucken inn i mål. Oilers hadde også flere store sjanser helt på tampen av perioden, blant annet i overtall, men det ble ikke flere scoringer i denne akten.

Det gikk bra for seg foran Lillehammer-keeper, Trym Gran.

Strålende overtall

Tidlig i tredje periode fikk Oilers powerplay og da viste Martin Lefebvre hvor enkelt slikt kan utføres. Direkte etter dropp ble han satt opp på blå og da var det bare å lade kanonen. Pucken føk som et prosjektil inn bak keeper.

Deretter viste Oilers at også undertallet fungerer. Under en sekvens på to minutter hadde ikke Lillehammer et eneste skudd på mål. Så kunne det blitt enda mer perfekt da Dan Kissel kom ut av utvisningsboksen.

Han fikk pucken direkte og kom alene med keeper, men dragningen satt ikke helt. Det endte imidlertid i en klassisk mølje ved Lillehammer sitt mål og pucken skled etter hvert over linja. Dommerne måtte imidlertid kikke på video og da konkluderte de med at det ikke skulle være scoring.

Dan Kissel fikk ikke fintene til å sitte helt da han kom alene med Lillehammers Trym Gran.

Mot slutten av kampen havnet Oilers under hardt press da Andreas Klavestad ble utvist. Lillehammer tok ut keeper og spilte seks mot fire, men Oilers holdt unna. Dermed kunne de hanke inn den syvende strake seieren.

KAMPFAKTA

Lillehammer – Stavanger Oilers 1-3 (0-1, 1-1, 0-1)

Fjordkraftligaen, 18. serierunde

Eidsiva Arena: 1013 tilskuere

Mål: 0-1 Christoffer Karlsen (Bordson)(06:25 SH), 1-1 Thor Jørgen Friestad (Gran, Rønningen)(29:50), 1-2 Steven Whitney (Klavestad, Burton)(32:35), 1-3 Martin Lefebvre (Karlsen)(44:53 PP)

Utvisninger: 5x2 min – 3x2 min

Skudd: 23 - 37

Hoveddommere: Roy Stian Hansen og Jørn McCall Ekeberg

Oilers’ lag:

Målvakt:

Henrik Holm

Backer:

1. backpar: Patrick Ulriksen og Martin Lefebvre

2. backpar: Dennis Sveum og Andreas Klavestad

3. backpar: Daniel Rokseth og Kristian Østby

Ekstra back: Noah Aarthun

Løpere:

1. rekke: Dan Kissel, Jarrett Burton og Steven Whitney

2. rekke: Ludvig Hoff, Rob Bordson og Markus Søberg

3. rekke: Sander Hurrød, Andre Strandborg og Christoffer Karlsen

4. rekke: Magnus Hoff, Thomas Berg-Paulsen og Anders Tangen Henriksen