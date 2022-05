Henrik Ingebrigtsen: – Jeg trenger halvannet år

Etter en seks uker lang treningsleir i USA sammen med brødrene Jakob og Filip slår Henrik Ingebrigtsen (31) fast at han ikke vil være tilbake i gammel og god form før neste år.

LØP NUMMER TRE: Henrik Ingebrigtsen løp siste gang i San Juan Capistrano i California 6. mai: 10.000 meter på 28.57,43.

– Det er 2023 som gjelder. 2022 får bli som det blir. Jeg vil ikke forsere noe. Det jeg virkelig trenger er et og et halvt år med kontinuitet, sier Henrik Ingebrigtsen.

Den eldste av de tre løperbrødrene i Team Ingebrigtsen kom hjem til Sandnes fra Flagstaff i Arizona mandag. Der har han trent i høyden (2000 meter over havet) de siste seks ukene, stort sett sammen med OL-gullvinner Jakob Ingebrigtsen (21) og bronsevinneren fra 2017-VM, Filip Ingebrigtsen.

Filip og Jakob er igjen i USA for å sesongdebutere i stevneserien Diamond League i årets VM-by Eugene, på en engelsk mile (1609 meter) sent lørdag kveld norsk tid. Deretter skal Jakob løpe 800 meter under Trond Mohn Games i Bergen 8. juni, mens Filip vurderer å løpe 5000 meter under Romas Diamond League-stevne 9. juni.

Henrik Ingebrigtsen, EM-gullvinner på 1500 meter i 2012, sikter mot 5000-meteren under Bisletts Diamond League-stevne 16. juni, etter alt å dømme med en litt annen ambisjon enn sine to yngre brødre.

– Jeg har lyst til å løpe på Bislett, selvsagt. Men jeg får prøve ikke å løpe fort der, sier han.

På spørsmål om det er slik at han vil forsøke å løpe så sakte han kan, svarer han «ha ha» samt mer alvorlig at han må gå gjennom alle stegene. Et av dem - stegene mot «fullt ut restituert» - er ikke å løpe så fort at han innfrir VM-kravet (13.13,50) og dermed kommer under en slags press for å faktisk stille til start i Eugene-VM 15.-24. juli.

– Men jeg vil ikke - jeg skal ikke - til VM. Ikke som listefyll. Jeg vil ikke ofre kontinuitet, progresjon og tid for å kunne si at jeg «deltok» i VM 2022. Hvis jeg pusher for mye, må jeg senere betale for en kropp som stritter imot. Etter operasjon nummer to trenger jeg tid for å få kroppen til å tåle belastningen, sier Henrik Ingebrigtsen.

For drøyt tre uker siden løp han 5000 meter i en konkurranse i Palo Alto i California på 13.29,92. Kvalifiseringskravet til EM i München 15.-21. august er 13.24,00. En uke senere løp han 10.000 meter i San Juan Capistrano i samme delstat, på 28,57,43.

Rett før avreisen til Flagstaff løp han 10.000 meter på Bislett. Da var han fem sekunder fra å klare EM-kravet (28.15) på den distansen.

Han forklarer at «grunnlaget» hans ikke er godt nok til å løpe en mil på EM-dekket i den gamle Olympiastadion om tre måneder, men at han ikke er så langt unna på den halve distansen - og at han bør klare det (13.24) på Bislett.

– Jeg har løpt tre løp og er overrasket over hvor lite folk vet. Det er få som forstår hva som ligger bak prestasjonene på mellom- og langdistanse, sier han med tanke på at de nevnte tidene er blitt omtalt med det han oppfatter som negativt fortegn.

Han vedgår at halvannet år - tiden fra siste operasjon i fjor til fit for fight-tidspunkt 2023 - vil kreve en tålmodighet han kanskje ikke besitter.

– Jeg er ikke så god på tålmodighet. Men når det gjelder disiplin, er jeg god, påpeker han.

Etter at det ble kjent at Gjert Ingebrigtsen ikke lenger fungerer som trener for Team Ingebrigtsen-brødrene, har Henrik Ingebrigtsen tatt på en del av ansvaret for det faren sørget for.

På spørsmål om hva det i praksis vil innebære nå som konkurransesesongen starter, svarer han at han vil være ganske tett på Jakob og Filip «opp mot» VM, og at han nok vil være med på den såkalte precampen (i Berkeley i California) - før mesterskapet som han selv ikke vil være med i.

– Men om jeg setter egen satsing til siden for å være med dem, det vet jeg ikke, understreker han.