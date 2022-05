Slobozhanin-dobbel for Madla 2

Madla 2 slo Vardeneset 2 4-2 på Modenabanen i 5. divisjon, Rogaland - Avdeling 3 i fotball.

Vardeneset 2s Eirik Birkeland scoret selvmål et kvarter før pause. Etter halvspilt kamp sto det 1-0 til Madla 2.

Bortelaget økte ledelsen

Madla 2 doblet ledelsen da Fredrik C. Marthiniussen satte inn 2-0, og Daniil Vitalievich Slobozhanin økte ledelsen da han satte inn 3-0 etter 56 minutter. Azad Jørgensen reduserte for Vardeneset 2 åtte minutter senere. Etter 68 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Slobozhanin satte inn 4-1 for Madla 2. Vardeneset 2 reduserte til 2-4 ved Daniel Olsen etter 80 minutter. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-4.

Madla 2 klatrer til tredjeplass

Vardeneset 2 har tapt sine siste tre hjemmekamper.

Madla 2s Oliver Fosse Årthun pådro seg gult kort.

Etter mandagens kamp er Vardeneset 2 på ellevteplass på tabellen med to poeng, mens Madla 2 ligger på tredjeplass med tolv poeng.

I neste runde er det mye å se frem til. Da skal Vardeneset 2 måle krefter med Randaberg 2, mens Madla 2 møter Mastra.

