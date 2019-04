De tyske gigantene møtes: – Den største kampen i Europa denne sesongen

To små poeng.

Det er det som skiller Borussia Dortmund og Bayern München i toppen av Bundesliga, med bare syv kamper igjen å spille.

På lørdag møtes de to rivalene i «Der Klassiker». Utfallet av oppgjøret mellom de to lagene kan bli meget utslagsgivende i kampen om det tyske seriemesterskapet. Forventningene er enorme.

– Det er nok den største kampen i Europa denne sesongen, med tanke på hvor mye den kan bety for en av de fem store ligaene. Med den timingen og avstanden mellom lagene blir den en skikkelig seriefinale, sier Rory Smit, som er sjefsfotballskribent i New York Times, ifølge BBC.

LES OGSÅ: Seks spillere kan bli ofret i Solskjærs ryddesjau i Manchester United

En epoke kan være over

Eivind Bisgaard Sundet skal kommentere kampen for Viasat. Han er meget spent før det betydningsfulle oppgjøret.

– Det er det sjette året jeg kommenterer – og det er den viktigste kampen jeg har opplevd i tysk fotball, sier Sundet.

Sist Bayern München ikke vant seriemesterskapet i Tyskland, var det nemlig Borussia Dortmund som gikk til topps. Nåværende Liverpool-manager Jürgen Klopp førte Dortmund til ligatittelen både i 2011 og 2012. Det påfølgende året møttes lagene i Champions League-finalen. Da stakk Bayern av med seieren etter Arjen Robbens scoring like før slutt.

Bayerns finaleseier innledet en periode med uovervinnelighet for storklubben. Det er de som har hentet ligatittelen de siste seks sesongene.

– Om Bayern taper lørdag og Dortmund vinner ligaen, er en epoke over. Den mest suksessfulle perioden et tysk lag har hatt gjennom tidene, sier Sundet.

Han tror Bundesliga-seier for Dortmund kan vise resten av klubbene i tysk fotball at det er mulig å velte Bayerns enevelde i toppen.

– Ligatittel til Dortmund vil gjøre mye for optimismen i tysk fotball. Det er litt tungt nå. De var dårlige i VM og Bayern ble totalt utslått av Liverpool i Champions League.

FÅTT MED DEG DENNE? Nå har norsk idrett godkjent omstridt kampsport. Tom Tvedt fortviler over at styret hans sa ja.

Bayern med tung sesongstart

Bayern München fikk en vanskelig start på sesongen under lagets nye manager Niko Kovač. Etter 15 spilte kamper lå laget hele ni poeng bak serieleder Dortmund.

Så snudde det. Bayern begynte å plukke flere poeng, mens Dortmund stadig gikk på en og annen glipp.

– Det var en indre uro i Bayern fordi Kovač drev mye rullering. Mange av de etablerte spillerne var misfornøyde og resultatene gikk mot dem, forklarer Sundet.

– På høsten ble Kovač enig med gruppen om å gå bort fra rulleringen. De begynte å ta mange poeng da han fikk satt en ellever.

Tidligere Tyskland-proff Jan Åge Fjørtoft skal være til stede på Bayerns hjemmebane, Allianz Arena, der kampen spilles.

– Bayern har hatt et «mellomår». Klubben går gjennom et generasjonsskifte. Hele sentrallinjen deres, med blant andre Mats Hummels og Jérôme Boateng, har vært litt under pari. I tillegg hadde de ny trener, som alltid er en utfordring i Bayern.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Götze tilbake i form

Det var ikke mange som så for seg at Borussia Dortmund skulle inneha førsteplassen på tabellen etter 27 spilte kamper.

Manager Lucien Favres unge mannskap har imidlertid tatt seg helt til oppløpssiden i tittelkampen. En av nøkkelspillerne har vært Paco Alcácer, som har scoret hele 16 mål. Han står muligens over kampen mot Bayern med skade.

Dermed tyder alt på at Mario Götze starter på topp for de gule og svarte. Han var en av de viktigste spillerne under Klopps periode i klubben. Etter Champions League-finalen i 2013 dro han imidlertid til Bayern. Han vartet opp med enkelte imponerende prestasjoner, men slet samtidig med skader og sykdom. Han returnerte til Dortmund i 2016, men slet fortsatt med de samme problemene.

EDDIE KEOGH / REUTERS / NTB scanpix

Grunnen var forstyrrelser i metabolismen, som gjorde at Götze både var mer sliten og gikk opp i vekt. Nå ser det imidlertid ut til at 26-åringen har fått sykdommen under kontroll.

– Han har kommet tilbake denne sesongen. Han og Marco Reus har ofte spilt samme posisjon. De har byttet på å være den offensive midtbanespilleren og spissen. Når de gjør det slik, blir det vanskelig å forsvare seg mot. Stopperne til motstanderen blir liggende uten noen å markere. Det er Dortmund gode til å utnytte, sier Sundet.

– Hvis han starter på topp og avgjør mot Bayern, er det en av de store historiene i moderne fotball, legger han til.

Fjørtoft virker enig i det.

– Hvis det finnes en fotballgud, scorer Götze 1–0-målet like før slutt.