Liverpool reddet av selvmål like før slutt i toppkampen

LIVERPOOL - TOTTENHAM HOTSPUR 2–1

Liverpool satte press på Manchester City i gullkampen da Tottenham ble slått 2-1 på Anfield. Toby Alderweirelds selvmål sekunder før slutt ble avgjørende.

Det var viktige poeng det ble spilt om da Liverpool tok imot Tottenham søndag. Og da det så ut som det skulle bli poengdeling i Liverpool, satte Tottenhams forsvarer Toby Alderweireld ballen klønete i eget nett og sørget for at alle poengene ble igjen på Anfield.

En corner i kampens siste ordinære spilleminutt traff panna til Mohamed Salah. Egypteren headet inn foran mål, der gjestenes belgiske forsvarer fomlet ballen over streken.

Da eksploderte publikum på Anfield, som øyner Liverpools første seriegull siden 1990. Seieren førte de røde til tabelltopp, to poeng foran Manchester City som har én kamp til gode.

Tottenham, som ikke har vunnet en seriekamp siden 10. februar, står nå i fare for å miste topp fire-plassen og dermed ikke få mesterligaspill neste sesong.

PAUL CHILDS / X03809

Yppet seg

Tottenham yppet seg innledningsvis i kampen, men fikk seg en i fleisen da brasilianeren Firmino stanget inn et perfekt innlegg fra Any Robertson etter femten minutter. Det var Robertsons niende målgivende for sesongen. Det var samtidig Firminos 12. mål.

Liverpool hadde de fleste og beste sjansene i første omgang, og Sadio Mané var nær ved å doble ledelsen da han curlet ballen like utenfor stolpene til Spurs-keeper Hugo Lloris.

Gjestene kom seg mer med i kampen det siste kvarteret av omgangen, men verken Harry Kane eller Dele Alli maktet å overliste Liverpool-keeperen.

Fakta: Engelsk eliteserie fotball søndag, 32. runde: Cardiff – Chelsea 1-2 (0-0) Mål: 1-0 Víctor Camarasa (46), 1-1 César Azpilicueta (84), 1-2 Ruben Loftus-Cheek (90). 32.657 tilskuere. Liverpool – Tottenham 2-1 (1-0) Mål: 1-0 Roberto Firmino (16), 1-1 Lucas Moura (70), 2-1 Toby Alderweireld (selvmål 90). 53.322 tilskuere. (©NTB)

LES OGSÅ: Disse stjernene kobles til Solskjærs United

Banket ballen i mål

I annen omgang flyttet Tottenham opp laget i jakten på utligning. Ti minutter ut i omgangen var gjestene nær ved å lykkes, men verken Harry Kanes skuddforsøk eller returen fra Christian Eriksen fant veien inn i nettet.

Med gjestene høyt på banen ble det rom til å kontre i for Liverpool, og halvtimen før slutt satte hjemmelaget fart mot et ryggende Spurs-forsvar. Mohamed Salah førte ballen inn i boksen, men egypterens skuddforsøk gikk i beina til forvarer Toby Alderweireld.

Men Tottenham var hissige og presset vertene høyt på banen. Gjestene tok over spillet og ble belønnet tjue minutter før slutt.

Harry Kane sendte en nydelig crosser til Kieran Trippier, som igjen ga ballen til Eriksen. Dansken la ballen inn foran mål hvor Moura kom stormende og banket ballen bak Alisson i Liverpool-målet.

PAUL CHILDS / X03809

To mot en

Tottenham tok over spillet mot slutten og hjemmelaget hadde i perioder mer enn nok med å holde unna. Fem minutter før kom Moussa Sissoko og Son Heung-min alene gjennom mot Virgil van Dijk, men Sissokos avslutning føk over både Alisson og stengene.

Men så hadde Liverpool hellet med seg, mens Tottenham var maks uheldige. Lloris forsøkte å avverge Salahs heading inn i feltet på den omtalte corneren, men ballen landet i beina til Alderweireld og rullet over streken.

Med kun fire minutters overtid ble tiden for knapp for Tottenham til å pynte på resultatet.

Dermed la hjemmelaget press på Manchester City i gullkampen, mens Tottenham taper terreng i kampen om en topp fire-plass.

LES OGSÅ: Chelsea reddet av grov dommertabbe mot Cardiff

Kan miste tredjeplassen

Liverpool har nå 79 poeng, mens Manchester City har 77 og én kamp mindre spilt. Tottenham innehar tredjeplassen med sine 61 poeng. Det er samme poengsum som Manchester United og ett poeng mer enn Chelsea og Arsenal. Sistnevnte kan overta tredjeplassen da de ikke spiller sin kamp før mandag (Newcastle).

Neste mulighet for en trepoenger til Tottenham er førstkommende onsdag. Da kommer Crystal Palace på besøk til åpningen av Tottenhams nye stadion. Liverpool tar i neste kamp imot Southampton, men det er ikke før fredag 5. april.